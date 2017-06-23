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23 июня 2017, 9:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Паредес отказался от перехода в «Зенит» из-за интереса «Боруссии» и «Ювентуса»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес отклонил предложение «Зенита», утверждает Sky Sports Italia.

Полузащитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредес</span> отклонил предложение Зенита. Увеличить
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По информации источника, с 22-летним аргентинцем связались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», поэтому он отказался от варианта с продолжением карьеры в России. Римский клуб хочет получить за своего игрока, контракт с которым рассчитан еще на 2 года, 25 миллионов евро.

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в переходе игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата Паредеса может составить три миллиона в год. При этом агент аргентинца Юрген Шерер назвал слухами информацию об интересе российской команды к своему клиенту.

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