СМИ: Паредес отказался от перехода в «Зенит» из-за интереса «Боруссии» и «Ювентуса»
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес отклонил предложение «Зенита», утверждает Sky Sports Italia.
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По информации источника, с 22-летним аргентинцем связались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», поэтому он отказался от варианта с продолжением карьеры в России. Римский клуб хочет получить за своего игрока, контракт с которым рассчитан еще на 2 года, 25 миллионов евро.
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в переходе игрока.
Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата Паредеса может составить три миллиона в год. При этом агент аргентинца Юрген Шерер назвал слухами информацию об интересе российской команды к своему клиенту.
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