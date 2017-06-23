СМИ: ЦСКА хочет вернуть Мусу

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Армейцы изучают возможность трансфера 24-летнего нигерийца. Муса в прошедшем сезоне провел 21 матч (лишь семь — в стартовом составе) в чемпионате Англии, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему Мусе со стороны «Фенербахче». Турецкий клуб готов заплатить 17,4 миллиона фунтов стерлингов за футболиста. Напомним, что Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов в июле 2016 года.