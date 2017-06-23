«Зенит» Манчини: Пока классика 4−4−2

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Почти неделю «Зенит» отработал на сборе в Австрии под руководством нового главного тренера Роберто Манчини, прежде чем дело дошло до первого контрольного матча. За этот срок итальянский специалист ежедневно проводил по две тренировки в день. Исключение составила прошлая суббота, когда состоялась одна. Что касается самих занятий, то Манчини на каждом из них тактику с «физикой». Так что ждать от сине-бело-голубых легкости во встрече с болгарами не стоило. Тем более утром перед спаррингом команда отработала около двух часов. Исключение составили Дзюба, Обухов и Молло — они трудились по индивидуальной программе. Что, впрочем, не помешало французу оказаться в стартовом составе. Более того, легионер стал одним из двух футболистов, отыгравших все 90 минут. Что касается Дзюбы, то первую часть сбора форвард пропустил — залечивал колено. В Гоинг нападающий прибыл только в понедельник. Правда, не исключено, что Артем примет участие в следующей встрече с «Лудогорцем», намеченной на субботу.

ХАВИ ГАРСИЯ СТАЛ ЛОМБЕРТСОМ

Против ЦСКА Манчини выбрал схему 4−4−2, которая периодически трансформировалась в 4−4−1−1, когда нападающие Панюков и Кокорин располагались не на одной линии, а вертикально. Впрочем, это не означает, что при итальянце эта расстановка станет основной. На фоне нагрузок Манчини избрал универсальный вариант, чтобы посмотреть в деле как можно больше игроков — на поле в сумме выходили 20 футболистов.

При этом номинальный опорник Хави Гарсия играл центрального защитника. Эта перестановка позволила Манчини одновременно задействовать еще двух центральных хавбеков — Маурисиу и Эрнани.

ВСЕ В АТАКЕ, ВСЕ В ОБОРОНЕ

Несмотря на интенсивность тренировок на первом сборе, Манчини с первых дней стал прививать команде тактику «все в атаке — все в обороне». Против ЦСКА следовать этому принципу все 90 минут не удавалось, однако команда старалась максимально выполнять требование главного тренера. Забитый на 16-й минуте гол стал плодом коллективных усилий. Атаку начал Новосельцев, продолжили, отыгравшись друг с другом, Шатов и Кокорин, из глубины поддержал Кришито, а завершил Панюков — добиванием после отскока мяча от вратаря.

Что касается пропущенных мячей, то к ним привели скорее индивидуальные, а не коллективные ошибки. К тому же первый гол болгары забили, когда первая «смена» зенитовцев устала, а второй — когда на поле вышла молодежь.

ПАНЮКОВ ПРИДЕТСЯ КО ДВОРУ?

Помимо Молло весь спарринг провел автор зенитовского гола Панюков. 22-летний нападающий, имеющий опыт выступлений в «Динамо», находится на просмотре. В матче с ЦСКА он стал одной из самых заметных фигур: очень старался, бился до последней минуты, и если бы не попадание в штангу, то мог оформить дубль. Нельзя исключать, что следующим клубом форварда станет именно «Зенит».

Зенит — ЦСКА Сф — 1:2 (Панюков, 16 — Фернанду Каранга, 45. Меркадо, 64).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лодыгин (Бабурин, 72), Анюков (Терентьев, 46), Новосельцев (Капленко, 61) Хави Гарсия (Карпов, 61), Кришито (Каккоев, 61), Маурисиу (Кузяев, 61), Эрнани (Круговой, 61), Панюков, Шатов (Цаллагов, 61), Молло, Кокорин (Прудников, 61).