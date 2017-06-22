Сёмин: На сегодняшний день оборона — самая слабая позиция «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итог контрольного матча со словенским «Рударом» (1:1).
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«Первый тайм был более качественный, за исключением первых 15 минут. Конечно, сегодня физическое состояние игроков оставляет желать лучшего.
Работать нужно больше над техникой. Казалось бы, на тренировках хорошо играем в квадраты, неплохо в коротких играх, а на большом поле не всё получается. Не хватает в оборону игроков. На сегодняшний день это наша самая слабая позиция», — цитирует Сёмина официальный сайт «железнодорожников».
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