«Первый тайм был более качественный, за исключением первых 15 минут. Конечно, сегодня физическое состояние игроков оставляет желать лучшего. Во-первых, ребята провели разное количество тренировочных дней, есть определённый дисбаланс. Первой группе по крайней мере есть на что ориентироваться, что по второй — пока сложно понять, кто может усилить основную команду. Но — будем работать!



Работать нужно больше над техникой. Казалось бы, на тренировках хорошо играем в квадраты, неплохо в коротких играх, а на большом поле не всё получается. Не хватает в оборону игроков. На сегодняшний день это наша самая слабая позиция», — цитирует Сёмина официальный сайт «железнодорожников».