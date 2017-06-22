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22 июня 2017, 23:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сёмин: На сегодняшний день оборона — самая слабая позиция «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итог контрольного матча со словенским «Рударом» (1:1).

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Сёмин</span> подвёл итог контрольного матча со словенским <span class=error>Рударом</span> (1:1). Увеличить
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«Первый тайм был более качественный, за исключением первых 15 минут. Конечно, сегодня физическое состояние игроков оставляет желать лучшего. Во-первых, ребята провели разное количество тренировочных дней, есть определённый дисбаланс. Первой группе по крайней мере есть на что ориентироваться, что по второй — пока сложно понять, кто может усилить основную команду. Но — будем работать!

Работать нужно больше над техникой. Казалось бы, на тренировках хорошо играем в квадраты, неплохо в коротких играх, а на большом поле не всё получается. Не хватает в оборону игроков. На сегодняшний день это наша самая слабая позиция», — цитирует Сёмина официальный сайт «железнодорожников».

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