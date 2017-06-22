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22 июня 2017, 21:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Урал» уступил «Марибору» в контрольном матче на сборе в Словении

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Футболисты «Урала» из Екатеринбурга уступили чемпиону Словении «Марибору» в контрольном матче на сборе.

Футболисты Урала из Екатеринбурга уступили чемпиону Словении <span class=error>Марибору</span> в контрольном матче на сборе. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Мариборе, завершилась со счетом 2:0 в пользу словенского клуба. Мячи были забиты на 63-й и 64-й минутах.

«Урал» в рамках сбора в Словении далее сыграет с двумя другими местными клубами — «Анкараном» (26 июня) и «Целе» (30 июня).

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