«Урал» уступил «Марибору» в контрольном матче на сборе в Словении

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Встреча, прошедшая в четверг в Мариборе, завершилась со счетом 2:0 в пользу словенского клуба. Мячи были забиты на 63-й и 64-й минутах.

«Урал» в рамках сбора в Словении далее сыграет с двумя другими местными клубами — «Анкараном» (26 июня) и «Целе» (30 июня).