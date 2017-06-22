Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30161899/
22 июня 2017, 21:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» упустил победу над «Рударом» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч со словенским клубом «Рудар».

Московский Локомотив в рамках подготовки к новому сезону российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> провёл товарищеский матч со словенским клубом <span class=error>Рудар</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 1:1.

На 40-й минуте Мануэл Фернандеш точным ударом с пенальти вывел вперёд российскую команду. На 79-й минуте «Рудар» не воспользовался возможностью сравнять счёт ударом с 11-метровой отметки, однако спустя ещё четыре минуты всё же ушёл от поражения в матче, когда отличился Илья Марковский.

Следующий товарищеский матч на сборе в Австрии «Локомотив» проведёт 26 июня, соперником станет сербский клуб «Раднички».

Рудар Пл
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?