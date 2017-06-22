«Локомотив» упустил победу над «Рударом» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» в рамках подготовки к новому сезону российской
Премьер-Лиги провёл товарищеский матч со словенским клубом «Рудар».
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Встреча проходила на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 1:1.
На 40-й минуте Мануэл Фернандеш точным ударом с пенальти вывел вперёд российскую команду. На 79-й минуте «Рудар» не воспользовался возможностью сравнять счёт ударом с 11-метровой отметки, однако спустя ещё четыре минуты всё же ушёл от поражения в матче, когда отличился Илья Марковский.
Следующий товарищеский матч на сборе в Австрии «Локомотив» проведёт 26 июня, соперником станет сербский клуб «Раднички».
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