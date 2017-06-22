Победу красно-белым принес капитан «Спартака-2»

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«СПАРТАК» — «ЧЕРТАНОВО» — 2:1 (0:1)

Голы: Зиньковский, 3 (0:1). Нимели, 66 (1:1). Самсонов, 79 (2:1).

«Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Кутин, 46), Боккетти (Шанбиев, 46), Щербаков (Сокол, 46), Мамин, Фернанду (Леонтьев, 46), Тимофеев (Самсонов, 46), Самбу, Бакаев, Мельгарехо (Нимели, 46), Луиз Адриану (Давыдов, 46).

«Чертаново»: Радионов, Паршиков (Кондаков, 33), Солдатенков, Бартасевич (Тюменцев, 33), Редькович, Ежов, Витюгов, Горшков (Глушенков, 33), Сарвели, Зиньковский, Цыпченко (Алексеев, 33).

Целый ряд спартаковских игроков (Джикия, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Самедов) находятся в расположении сборной России. Зобнин был бы там же, да получил тяжелую травму. Наконец, Джано, Попов и Зе Луиш присоединились к команде позже других, и потому от игры были освобождены.

Понятно, что в отсутствие перечисленных лиц шанс показать себя получила молодежь. Тем более что соперник по спаррингу делает в своей работе ставку на юных футболистов. На момент старта прошлого сезона средний возраст «Чертанова» находился на рекордно низкой для российского футбола отметке — 18,3 лет. Тем не менее, команда добилась самого высокого в истории клуба результата, заняв 6-е место в зоне «Центр» второго дивизиона.

В итоге с первых минут у красно-белых наряду с очень опытными игроками вышли полузащитник Бакаев и защитник Щербаков, выступавшие в прошлом сезоне за «Спартак-2», а также защитник Мамин и нападающий Самбу, игравшие за молодежную команду.

Бакаеву на днях исполнится 21 год, двое других россиян — 1997 года рождения, а воспитанник академии «Порту» появился на свет в Гвинее-Бисау в 1998 году.

Щербаков составил пару в центре обороны с Боккетти, Мамин занял позицию левого защитника, а Самбу и Бакаев расположились соответственно на правом и левом краях полузащиты.

Начало получилось обнадеживающим для младших по рангу. Зиньковский воспользовался падением Ещенко, продвинулся вперед, обыграл на замахе Щербакова и четко направил мяч в дальний нижний угол ворот.

В первую четверть часа с небольшим чертановцы дважды тревожили Реброва, заставляя его совершать броски. Но затем «Спартак» захватил инициативу и плотно обосновался на чужой половине поля. Атаки начинали Боккетти и Фернанду. Соперники же старались затруднять их прессингом, тем более, что поддерживать темп им помогли сразу четыре замены, произведенные спустя полчаса с небольшим после стартового свистка. Более того, во втором тайме футболисты «Чертанова» заменяли друг друга как в хоккее, что, откровенно говоря, создало неразбериху с их составом. У хозяев же до перерыва замен не было, хотя матч они проводили после утренней тренировки.

Мельгарехо вышел на первый план лишь в эпизоде с навесом Бакаева, к которому парагваец тщетно тянулся ногой. Луиз Адриану и Самбу демонстрировали дриблинг, но практической пользы это команде не приносило. Больше проку было, когда Самбу поборолся за верховой мяч, а Луиз Адриану после отскока ткнул мяч в сторону ворот и попал в штангу.

Трижды удары наносил Тимофеев, который жестко действовал в середине поля и раз за разом выигрывал подбор. Сначала Тимофеев промахнулся, потом невольно отправил в нокдаун Горшкова, принявшего летевший в створ мяч на голову, и, наконец, пробил прямо по центру.

В перерыве «Спартак» произвел целых восемь замен. Остались в игре только Мамин, Бакаев и Самбу. Причем, двое последних поменялись флангами. Вышли два защитника 1997 года рождения — Шанбиев и Сокол, в атаке компанию Давыдову составил 18-летний либериец Нимели, а капитанскую повязку надел 23-летний Самсонов, который был в прошлом сезоне капитаном «Спартака-2».

Уже в первые мгновения второй половины Нимели был обязан сравнивать счет. Бакаев идеально выложил мяч африканцу, так что тому оставалось закатить его в ворота. Нимели, собственно, и не стал колотить, что есть силы, но практика показала, что он был слишком аккуратен — вратарь Радионов исхитрился подставить ноги.

Позже та же спартаковская связка сработала — Нимели замкнул прострел Бакаева, который настойчиво совершал проходы по правому флангу, пользуясь поддержкой активного крайнего защитника Шанбиева. На 60-й минуте еще при счете 0:1 Бакаев мог и голом отметиться, однако его удар головой пришелся в штангу, сыгравшую, таким образом, за «Чертаново» во второй раз.

Преимущество «Спартака» во второй половине, несмотря на радикальное омоложение, стало очень большим. Явно сказалось его превосходство в функциональной подготовке. Сопернику даже обратные замены не помогали. Пару раз за тайм чертановцы провели контратаки (одну из них после неудачного паса Нимели назад), но удары не стали проблемой для Селихова.

В свою очередь красно-белые могли забивать на 70-й минуте, когда очередную атаку начал с фланга настырный Бакаев, продолжил Давыдов, да Мамин, примчавшийся в район дальней штанги, пробил выше ворот.

«Спартак» вышел вперед после прекрасного штрафного удара с 20 метров в исполнении Самсонова. Полузащитник изысканно закрутил мяч над «стенкой» в ближнюю «девятку».

Таким образом, столичный клуб начал череду предсезонных матчей с победы, которая, впрочем, была добыта силами резерва, а не игроков чемпионского состава.

В субботу «Спартак» отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филах, где запланировано два контрольных матча. 1 июля он встретится с сербским клубом «Воздовац», а соперник по матчу 7 июля пока не известен.