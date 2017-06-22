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22 июня 2017, 20:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Уфы» проиграли «СКА-Хабаровску» в контрольном матче в Новогорске

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Футболисты «Уфы» уступили в контрольном матче дебютанту российской премьер-лиги «СКА-Хабаровску».

Футболисты Уфы уступили в контрольном матче дебютанту российской премьер-лиги СКА-Хабаровску. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в подмосковном Новогорске, завершилась со счетом 3:1 в пользу хабаровчан. У победителей дублем отметился Максим Казанков (10-я и 34-я минуты), еще один мяч забил Денис Дедечко с пенальти (29). В составе «Уфы» отличился Иван Обляков (12).

Уфимцы в воскресенье, 25 июня, проведут сразу два контрольных матчах за день, и их соперниками будут подмосковные «Химки» и красноярский «Енисей».

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