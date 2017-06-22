Футболисты «Уфы» проиграли «СКА-Хабаровску» в контрольном матче в Новогорске

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Встреча, прошедшая в четверг в подмосковном Новогорске, завершилась со счетом 3:1 в пользу хабаровчан. У победителей дублем отметился Максим Казанков (10-я и 34-я минуты), еще один мяч забил Денис Дедечко с пенальти (29). В составе «Уфы» отличился Иван Обляков (12).

Уфимцы в воскресенье, 25 июня, проведут сразу два контрольных матчах за день, и их соперниками будут подмосковные «Химки» и красноярский «Енисей».