«Спартак» обыграл «Чертаново» в первом товарищеском матче межсезонья

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Встреча завершилась волевой победой «Спартака» со счётом 2:1. Уже на 3-й минуте после точного удара Антона Зиньковского футболисты «Чертаново» вышли вперёд в счёте, однако во втором тайме красно-белые смогли выправить ситуацию в свою пользу. Забитые мячи в составе действующих чемпионов России на свой счёт записали Силванус Нимели и Артём Самсонов.

Этот товарищеский матч стал первым для «Спартака» в нынешнем межсезонье.