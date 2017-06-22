Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30161392/
22 июня 2017, 20:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» обыграл «Чертаново» в первом товарищеском матче межсезонья

«Спартак» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Чертаново».

Спартак в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом Чертаново. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась волевой победой «Спартака» со счётом 2:1. Уже на 3-й минуте после точного удара Антона Зиньковского футболисты «Чертаново» вышли вперёд в счёте, однако во втором тайме красно-белые смогли выправить ситуацию в свою пользу. Забитые мячи в составе действующих чемпионов России на свой счёт записали Силванус Нимели и Артём Самсонов.

Этот товарищеский матч стал первым для «Спартака» в нынешнем межсезонье.

Чертаново
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?