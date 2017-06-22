СМИ: Защитник «Зенита» Сергей Зуйков перейдет в аренду в «Урал»
23-летний Сергей Зуйков, выступающий за «Зенит-2», перейдет в «Урал» на правах аренды.
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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, такое решение было принято
Сергей Зуйков — воспитанник академии столичного «Локомотива». Взрослую карьеру начала в астраханском «Волгаре», а в начале 2017 года перешел в «Зенит». За основную команду не выступал. Он играл за дублирующий состав в ФНЛ, за который провел девять матчей в весенней части чемпионата.
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