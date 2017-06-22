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22 июня 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» проиграл «Видеотону» в контрольном матче

В заключительном контрольном матче на сборе в Австрии «Ростов» встречался со второй командой прошедшего чемпионата Венгрии «Видеотоном».

В заключительном контрольном матче на сборе в Австрии Ростов встречался со второй командой прошедшего чемпионата Венгрии <span class=error>Видеотоном</span>. Увеличить
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Подопечные Леонида Кучука потерпели поражение с минимальным счётом. Единственный мяч на 71-й минуте забил Марко Щепович.

В этом матче за «Ростов» сыграл находящийся в команде на просмотре полузащитник «Зенита» Артур Юсупов.

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