Онопко: Игнашевич и Марио Фернандес буквально рвутся в бой
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в интервью клубной
пресс-службе рассказал об условиях работы на сборе в Австрии, о том, как стараются проявить себя молодые футболисты «армейцев», а также о восстановлении защитников Сергея Игнашевича и Марио Фернандеса.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Условия для нас созданы просто великолепные. В этом месте команда впервые, но сразу стало ясно, что тренироваться и жить здесь будет комфортно. Футбольное поле, питание, восстановление — на очень хорошем уровне. Немаловажно, что команде не надо тратить время на переезды: тренировочная поляна находится в пешей доступности. Что же касается наших футболистов, всё идёт по плану — они постепенно набирают форму, с каждым днём выглядят на поле всё лучше и лучше.
Бросается в глаза большое желание молодёжи проявить себя. Наши ветераны 7, 10, а
И у Сергея, который работает сейчас здесь, в
Онопко также рассказал, что тренерский штаб сталкивался с шутливыми просьбами снизить нагрузки на сборе в дни, когда
«Действительно, подобные просьбы были, но — нет, таких подарков мы не делаем (улыбается). У нас очень мало времени на подготовку: меньше, чем через месяц уже игра с “Анжи”. Ребята и сами всё прекрасно понимают, поэтому дело ограничивается шутками. Мы всей командой поздравляем каждого из наших именинников, но лишь потом, в сезоне, они поймут, в чём заключался наш главный подарок — в отличной форме, которая позволит им хорошо чувствовать себя на футбольном поле и побеждать», — отметил Онопко.
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