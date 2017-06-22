Ильсур Метшин: «Рубин» не тратил 200 миллионов евро в прошлом году

«НА 95 ПРОЦЕНТОВ ГОТОВЫ К ЧМ-2018»

После того, как Казань приняла практически все крупнейшие спортивные мероприятия, слухи о возможной заявке на проведение Олимпиады уже не выглядят фантастическими. В столице Татарстана есть вся инфраструктура для проведения соревнований любого масштаба.

— Мы мечтаем об Олимпиаде, не лежа на печке. Каждое крупное событие делает Казань готовой к любым крупным мероприятиям, — отметил Метшин. — Любое международное событие требует огромной подготовки. Транспорт, логистика, безопасность, вызов мусора — все выходит на новый уровень. Кубок конфедераций закончится, а все это останется у казанцев. Каждое крупное мероприятие приближает нас к Олимпиаде.

С Джанни Инфантино я общался во время матча Португалии и Мексики, он дал высокую оценку нашей работе, искренне поблагодарил, сказал, что все, о чем мы заверяли, выполняется. Еще я разговаривал с президентом португальской федерации футбола и Криштиану Роналду, они сказали, что счастливы в Казани, поблагодарили город за гостеприимство, за базу, за тренировочное поле, которое было идентичным по качеству с «Казань Ареной». Они говорят, что мечтают попасть в финальную часть чемпионата мира — и снова вернуться в наш город. Им есть с чем сравнивать. Так что отзывы лестные, все довольны. А мы будем довольны уже тогда, когда все разъедутся.

Я вспоминаю, какой объем работы проделали перед Универсиадой. Тогда я просто выходил на улицу, шел четыре часа, глядя на правую сторону, записывая, что надо сделать. Потом то же самое по левой стороне. Мы пешком обошли весь город, заглядывали в каждый двор, говорили с каждым человеком. Многие были против, но со временем поняли, что так намного лучше. Город преобразился. В целом на 95 процентов мы уже готовы к чемпионату мира.

— Что нужно сделать перед ЧМ-2018 с точки зрения безопасности, чтобы не произошли события, аналогичные случившимся в Марселе во время Euro-2016?

— Несмотря на то, что все проходит в штатном режиме, идет огромная работа нашего штаба, правоохранительных органов, силовых. Они работают круглые сутки и готовы к любым вызовам, которые только могут поступить. Мы изучали международный опыт, у нас самые современные способы реагирования. Хотелось бы всегда работать на предупреждение, предотвращая неприятности, но в нашем мире никто не застрахован. Фаны на то и фаны. Будем готовы к их приезду, в том числе и приезду англичан. Но мы уже принимали в Казани «Ливерпуль». Все получилось all right. Да, они энергичные, но соблюдали все законы. Так что с английскими болельщиками мы знакомы.

«БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ НЕТ!»

Вопрос про бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций в той или иной форме поднимался на встрече минимум четыре раза, но каждый раз Метшин призывал не верить слухам.

— Вопрос продажи билетов находится полностью в компетенции ФИФА, — говорит мэр Казани. — Правильнее адресовать его им. Но мы все, простые болельщики, включая мою семью, заранее озаботились покупкой билетов. Еще раз повторю: никаких бесплатных билетов у нас нет. Еще раз! Я мэр города, у меня семья семь человек. Вы можете прийти, проверить, я сижу на купленных билетах со своей семьей. Нет бесплатных билетов! Нам их не раздавали! Я бы узнал первым, если бы это было так. Мы не имеем отношения к политике ФИФА, есть спонсорские пакеты, они партнерам раздают, по 50 — 100 штук компаниям, но чтобы массово раздавать — такого не было.

КАК ПОЯВИЛОСЬ ГРАФФИТИ РОНАЛДУ?

Ильсур Метшин признался, что и представить себе не мог того, что огромное граффити Роналду на одном из домов в Казани доме вызовет столько шума.

— У меня есть привычка обходить гостиницы, когда все уже готово к приему гостей, и тут я просто спросил, где будет жить Роналду, — говорит казанский градоначальник. — Зашел в его комнату, посмотрел, куда выходят окна. Увидели не очень хороший гараж. Тоже повод подремонтировать. Нашли собственников, они откликнулись, спасибо им. Привели все в порядок. А что касается граффити… Снести здание не получалось. Мы связались с талантливыми ребятами. Спасибо им, что свой талант реализуют так, а не красят заборы. Согласовали с ними, и появилась такая подмигивающая фотография Роналду. Так я заработал 50-процентную скидку в кафе этого отеля, заранее обеспечив поток туристов. Но это шутка, конечно. Появится ли портрет Месси? Да, обещаю, у нас свыше 10 тысяч больших зданий и сооружений, места хватит для всех граффити знаменитых игроков. Для нас это мечта! Для всех это большой праздник, не только для футболистов!

— Вполне возможно, что Криштиану Роналду второй раз приедет в Казань. Может, попробуете помочь устроить его в «Рубин»? В «Реале» у него проблемы… — спросил корреспондент «СЭ».

— Никогда не говори «никогда»! Но правильная политика — растить своих Криштиану. У нас огромная страна и по размерам, и по талантам. Мы впервые в мире запустили человека в космос… И разве мы не можем научить людей играть в футбол? У Виталия Мутко четкие и ясные мысли по этому поводу, многое делается, я знаю это изнутри как член исполкома. Сразу работа не даст результат, но нет сомнений, что наши новые Блохины, Черенковы, Дасаевы, Оганесяны, Хидиятуллины засияют на небосклоне, и мы будем гордиться нашими футбольными успехами.

А вообще, проработав год президентом «Рубина», я много общался с футболистами. И могу сказать, что чем круче звезда, тем меньше в ней пафоса. Криштиану Роналду — абсолютно приземленный парень.

— Представьте, что в полуфинале чемпионата мира встретятся Аргентина и Португалия. За кого будете болеть?

— Так как я знаком с Роналду — пока за него. Но если успею познакомиться с Месси, придется болеть за мастерство. А вообще, дай бог, чтобы у нас встретились Аргентина и Португалия. Тогда мы не только крутое граффити подготовим для каждой звезды! Если это случится, с меня вам каждому по билету.

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛ «РУБИН» В ПРОШЛОМ ГОДУ?

В прошлом сезоне Ильсур Метшин был президентом казанского клуба, после того, как команда заняла 9-е место, добровольно покинул этот пост.

— Абсолютная неправда, что «Рубин» потратил 200 миллионов евро! — говорит Метшин о бюджете клуба в прошлом сезоне. — Это не 200 и даже не 100 миллионов. Мы тратили абсолютно понятные суммы для трансферного рынка. Ничего нового «Рубин» не делал, команда всегда в последнее время приобретала много футболистов. Самое меньшее за сезон — 9, самое большее — 16. Другое дело, что раньше клуб был закрыт информационно. Мы же в своей политике взяли курс на открытость. Поэтому вдруг и появилось удивление, что к нам пришло 10 футболистов. Но это самая обычная практика! И мы взяли абсолютно топовых игроков. Я общался с новым президентом, со спортивным директором, и сейчас в «Рубине» высокого мнения о Жонатасе, Рочине, М'Вила. Ни у кого нет и сомнений по Сонгу. Есть подрастающие ребята — Жамалетдинов и Ахметов, которые в будущем смогут выступать за сборную. Неустойка Хави Грасии за разрыв контракта? Мы уже заявляли в пресс-службе: испанский тренер расторг соглашение по обоюдному согласию с клубом. И покинул клуб без компенсации.

Низкая посещаемость стадиона? Есть надежда на то, что после Кубка конфедераций «Казань-Арена» будет заполняться. У слабой посещаемости много причин. Мы установили там огромный бассейн, хотя не жалеем — чемпионат по водным видам был прекрасный. Потом была закрыта парковка, менялось поле… Зрители не могли привыкнуть.

Я надеюсь, что Курбан Бердыев вернет зрителей. Это новый информационный поток. В прошлом году мы не радовали зрителей, чтобы они приходили от победы к победе. Сейчас «Рубин» выиграл на сборах 2:0. Мы искренне желаем ему побед. Мы заждались.