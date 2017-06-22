СМИ: «Зенит» готов заплатить 20 млн евро за форварда «Барселоны»
МОСКВА, 22 июн —
Р-Спорт. Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов заплатить 20 миллионов евро, требуемые «Барселоной» за трансфер нападающего Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации источника, сделка по переходу 21-летнего форварда в «Зенит» может быть закрыта в ближайшие дни, если главный тренер петербуржцев Роберто Манчини убедит руководство клуба в данном трансфере. «Барселона» не рассчитывает на Мунира и готова расстаться с игроком. Сам футболист не против перейти в «Зенит».
Мунир в прошедшем сезоне забил семь голов в 36 матчах за «Валенсию», где выступал на правах аренды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter