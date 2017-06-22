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22 июня 2017, 8:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: «Зенит» готов заплатить 20 млн евро за форварда «Барселоны»

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов заплатить 20 миллионов евро, требуемые «Барселоной» за трансфер нападающего Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.

Петербургский футбольный клуб Зенит готов заплатить 20 миллионов евро требуемые Барселоной за трансфер нападающего <span class=error>Мунира</span> <nobr>Эль-Хаддади</nobr> сообщает Catalunya Radio. Увеличить
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По информации источника, сделка по переходу 21-летнего форварда в «Зенит» может быть закрыта в ближайшие дни, если главный тренер петербуржцев Роберто Манчини убедит руководство клуба в данном трансфере. «Барселона» не рассчитывает на Мунира и готова расстаться с игроком. Сам футболист не против перейти в «Зенит».

Мунир в прошедшем сезоне забил семь голов в 36 матчах за «Валенсию», где выступал на правах аренды.

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«Зенит» ведет переговоры о переходе форварда «Барселоны» Эль-Хаддади

«Зенит» ведет переговоры о переходе форварда «Барселоны» Эль-Хаддади

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. «Зенит» вступил в переговоры с представителями нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади и каталонской команды о переходе игрока в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщает tuttomercatoweb.com.
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