К «СКА-Хабаровск» присоединились защитник и нападающий
«СКА-Хабаровск» заключил контракты с защитником Максимом Тишкиным и нападающим Антоном Землянухиным.
Максим Тишкин за время карьеры провел в российской
Для Антона Землянухина «СКА-Хабаровск» стал десятым местом работы. Большую часть карьеры он провел в статусе легионера, выступал в лигах Турции, Казахстана, Сербии и Таиланда, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, ранее стало известно, что контракты со «СКА-Хабаровском» подписали футболисты Александр Криворучко, Исмаил Эдиев, Николай Калинский и Денис Дедечко. Также за команду будут выступать Владислав Никифоров, Александр Довбня, Руслан Корян и Александр Черевко.
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