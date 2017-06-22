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22 июня 2017, 3:12 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

К «СКА-Хабаровск» присоединились защитник и нападающий

«СКА-Хабаровск» заключил контракты с защитником Максимом Тишкиным и нападающим Антоном Землянухиным.

Максим Тишкин за время карьеры провел в российской Премьер-лиге 51 матч. Был игроком клубов «Мордовия», «Уфа», «Томь» и «Балтика».

Для Антона Землянухина «СКА-Хабаровск» стал десятым местом работы. Большую часть карьеры он провел в статусе легионера, выступал в лигах Турции, Казахстана, Сербии и Таиланда, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хабаровского футбольного клуба.

Напомним, ранее стало известно, что контракты со «СКА-Хабаровском» подписали футболисты Александр Криворучко, Исмаил Эдиев, Николай Калинский и Денис Дедечко. Также за команду будут выступать Владислав Никифоров, Александр Довбня, Руслан Корян и Александр Черевко.
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