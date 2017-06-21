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21 июня 2017, 22:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Для первого матча все нормально

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения в товарищеском матче от софийского ЦСКА (1:2) подчеркнул, что все футболисты на сборе работают очень-очень хорошо. Для сине-бело-голубых эта встреча стала первой под руководством 52-летнего специалиста.

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> после поражения в товарищеском матче от софийского ЦСКА (1:2) подчеркнул что все футболисты на сборе работают <nobr>очень-очень</nobr> хорошо. Увеличить
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— Сегодня мы провели свой первый матч и важно, что сумели забить, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Манчини. — Футболисты провели по 40−60 минут, поскольку играли на фоне усталости. Важно, что никто по ходу встречи не получил травм. Для первого матча все нормально.

— Можно сказать, что эта игра дала вам пищу для размышлений?

— Мне нужно больше времени. Мы тренируемся всего неделю. Сегодня к нам также вернутся Иванович, Мак и Джорджевич.

— Несколько слов о сборах. Все в порядке?

— Да-да. Все футболисты работают очень-очень хорошо. Надеюсь, мы продолжим в таком же духе до 10 июля, когда у нас будет оставаться заключительная неделя перед началом чемпионата.

— Насколько комфортно футболисты чувствовали себя в схеме 4−4−2?

— Ну, мы пробовали сегодня играть 4−4−2, но мы всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболисты. Гораздо важнее то, что игроки работают очень хорошо.

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