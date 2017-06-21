Роберто Манчини: Для первого матча все нормально
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения в товарищеском матче от софийского ЦСКА (1:2) подчеркнул, что все футболисты на сборе работают
очень-очень хорошо. Для сине-бело-голубых эта встреча стала первой под руководством 52-летнего специалиста.
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— Сегодня мы провели свой первый матч и важно, что сумели забить, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Манчини. — Футболисты провели по 40−60 минут, поскольку играли на фоне усталости. Важно, что никто по ходу встречи не получил травм. Для первого матча все нормально.
— Можно сказать, что эта игра дала вам пищу для размышлений?
— Мне нужно больше времени. Мы тренируемся всего неделю. Сегодня к нам также вернутся Иванович, Мак и Джорджевич.
— Несколько слов о сборах. Все в порядке?
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— Насколько комфортно футболисты чувствовали себя в схеме 4−4−2?
— Ну, мы пробовали сегодня играть 4−4−2, но мы всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболисты. Гораздо важнее то, что игроки работают очень хорошо.