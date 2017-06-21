Манчини проиграл ЦСКА

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ЗЕНИТ — ЦСКА София — 1:2 (1:1)

Голы: Панюков, 16 — 1:0. Фернанду Каранга, 45 — 1:1. Меркадо, 64 — 1:2

«Зенит»: Лодыгин (Бабурин, 72), Анюков (Терентьев, 46), Новосельцев (Капленко, 61) Хави Гарсия (Карпов, 61), Кришито (Каккоев, 61), Маурисиу (Кузяев, 61), Эрнани (Круговой, 61), Панюков, Шатов (Цаллагов, 61), Молло, Кокорин (Прудников, 61).

ЦСКА (София): Китанов, Манолев, Чорбаджийски, Бодуров, Недялков, Малидов, Меркадо, Симан, Фернадо Каранга, Энрике, Десподов.

Австрия. Гоинг.

Первый контрольный матч «Зенита» под руководством нового главного тренера Роберто Манчини пришелся на седьмой день работы команды на сборе в Австрии. До этого итальянский специалист ежедневно предлагал игрокам по две тренировки в день. Исключение составила лишь суббота, когда зенитовцы получили полдня выходного.

Утром, перед матчем с софийским ЦСКА команда также работала на поле около двух часов. При этом Дзюба трудился по индивидуальной программе. Первую часть сбора он пропустил — долечивал колено. В итоге в лагерь «Зенита» в Гоинге (Австрия) нападающий прибыл в минувший понедельник и в настоящее время за счет индивидуальных занятий нагоняет остальных по части физических кондиций.

На игру с софийским ЦСКА команду с капитанской повязкой вывел соотечественник Роберто Манчини — итальянский защитник Доменико Кришито. А номинальный полузащитник Хави Гарсия сменил 21-й номер на 6-й (его ранее носил Ломбертс) и занял позицию в центре обороны рядом с Иваном Новосельцевым. В целом же «Зенит» играл по схеме, похожей на 4−4−2. При этом пару нападающих составили Кокорин и Панюков. Последний находится в «Зените» на просмотре, и именно он открыл счет в матче — после прострела Кришито оказался расторопнее всех и, подкараулив отскок, добил мяч в сетку.

После этого «Зенит» окончательно завладел преимуществом и мог забить еще. Однако на исходе первой половины ЦСКА сравнял счет. Кришито не смог заблокировать прострел со своего фланга и Каранга забил ответный гол.

Во втором тайме Манчини обновил состав больше чем на половину, выпустив целую группу молодых игроков. Вернувшийся в «Зенит» Терентьев не удержал на правом фланге Меркадо и тот вывел болгар вперед.

Почти сразу после этого Панюков после розыгрыша углового мог оформить дубль, но попал в штангу. Он же под занавес матча опасно бил с дальней дистанции, но ЦСКА выручил вратарь. В итоге «Зенит» уступил в дебютном матче под руководством Роберто Манчини.