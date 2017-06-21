РФС снял с «Амкара» запрет на регистрацию игроков

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Запрет был наложен на пермский клуб в связи с задолженностью перед молдавским футболистом Игорем Пикущаком.

Пикущак выступал за «Амкар» с 2012 по 2015 год. В составе команды он провел 51 матч, отметился семью голами и двумя результативными передачами.