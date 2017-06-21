Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30148664/
21 июня 2017, 19:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС снял с «Амкара» запрет на регистрацию игроков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с пермского «Амкара» запрет на регистрацию игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

РФС снял с Амкара запрет на регистрацию игроков - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Запрет был наложен на пермский клуб в связи с задолженностью перед молдавским футболистом Игорем Пикущаком.

Пикущак выступал за «Амкар» с 2012 по 2015 год. В составе команды он провел 51 матч, отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 июня

Матч с португальцами стал 100-м для Акинфеева за сборную России

Российский боксер Тищенко вышел в полуфинал чемпионата Европы

РФС рассматривает возможность проведения матча между сборными России и Ирана