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21 июня 2017, 17:49 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Федун объяснил санкции США против российских компаний нелюбовью к «Спартаку»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун предположил, что в Вашингтоне кто-то не любит этот футбольный клуб. Так он отреагировал на расширение американских санкций против российских физических лиц и компаний, в том числе и «ИФД Капиталъ», совладельцем которого является бизнесмен. Об этом в среду, 21 июня сообщает РИА Новости.

Председатель совета директоров московского Спартака Леонид Федун предположил что в Вашингтоне кто-то не любит этот футбольный клуб. Так он отреагировал на расширение американских санкций против российских физических лиц и компаний в том числе и ИФД Капиталъ совладельцем которого является бизнесмен. Увеличить
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«Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит “Спартак”? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА», — заявил Федун.

Он также добавил, что считает санкции против «ИФД Капиталъ» «бюрократической ошибкой» и отметил, что не ждет заморозки активов, передает ТАСС.

20 июня власти США дополнили санкционный список, куда входят физические лица и компании, якобы причастные к «действиям России на Украине». В перечень вошли еще 38 позиций, включая «ИФД Капиталъ» и расположенный в Алуште четырехзвездочный отель Riviera Sunrise Resort & Spa, который, по некоторым данным, принадлежит Федуну. Список был создан в апреле 2014 года и с тех пор поэтапно расширялся.

В состав группы «ИФД Капиталъ» входит компания «Капиталъ». под управлением которой содержатся активы на сумму, превышающую 297 миллиардов рублей. Холдинг работает с пенсионными накоплениями неправительственных фондов и средствами военной ипотеки, а также инвестирует в деятельность «Спартака».

Компания была образована в 2003 году, совет директоров возглавил Федун. Тогда же он приобрел контрольный пакет акций «Спартака».

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