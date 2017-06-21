Ростов-на-Неве. Что происходит с трансферной политикой «Зенита»
В «Зенит» переехали уже четыре футболиста из команды, которая ешё год назад оставила
Санкт-Петербург без Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единого стройного, логического объяснения той трансферной политики, которую этим летом проводит петербургский «Зенит», нет. Очень сильно сомневаюсь, что Роберто Манчини хотя бы слышал фамилии большинства тех футболистов, что уже перешли в команду — то есть покупки идут не под тренера (что в глобальном смысле правильно, но не до такой же степени). Разграбленным в этой экспансии оказался «Ростов» — за месяц в
Есть три пути, по которым можно двинуться в поисках ответа на вопрос, что вообще происходит.
Первый — мстительный. 12 мая 2012 года дортмундская «Боруссия» отправила «Баварию» на свалку в финале Кубка Германии. Мюнхен не прощает таких издевательств, какие позволила себе тогда команда Юргена Клоппа. Считается, что культовый президент «Баварии» Ули Хёнесс, наблюдая за происходящим на поле, поклялся уничтожить «Боруссию» — так в течение следующей пары лет появился и закрепился мем «Бавария» ослабляет конкурентов. Мюнхен просто растащил чемпионскую команду Клоппа — основным это было фактором или нет, но показательный акт возмездия в этом точно был.
У «Зенита» есть своя причина для того, чтобы с особым удовольствием разворошить оставленный Курбаном Бердыевым «Ростов». Год назад именно «Ростов» оставил команду из
Второй путь, по которому можно объяснить образование
Всё так, но эти аргументы становятся куда сомнительнее, если мы вспомним, что «Зенит» уже пробовал перевезти игрока из «Ростова». Так вот Ивана Новосельцева встроить в состав не получилось до сих пор. Игроки, работавшие с Бердыевым, часто специфичны — им нужен сам Бердыев, его система и командные требования, чтобы всё работало чётко. Выделяется здесь только Полоз, который и в вакууме играет в футбол, который очень любят сегодня в топовых европейских лигах.
Именно за трансфер Полоза у меня наибольшие опасения — ему, конечно, стоило пробовать уехать в Европу (тем более что, по моим данным, интерес к нему в клубах из топ-5 был) и еженедельно биться за попадание в состав на матчи против сильнейших. Сейчас получается так, что Полоз будет биться за попадание в состав на матчи с «Амкаром» и «СКА-Энергией», при всём к ним уважении.
Наконец, Иван Новосельцев нужен для третьего возможного пути. Здесь должна зазвучать музыка из «Секретных материалов», и мы назовём этот путь…
Мы до сих пор не совсем понимаем, возможно ли, что Новосельцев переехал в
Не верю в чудеса, но всё же хочу, чтобы здесь всё было основано на смеси из двух первых путей.
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