Ростов-на-Неве. Что происходит с трансферной политикой «Зенита»

Единого стройного, логического объяснения той трансферной политики, которую этим летом проводит петербургский «Зенит», нет. Очень сильно сомневаюсь, что Роберто Манчини хотя бы слышал фамилии большинства тех футболистов, что уже перешли в команду — то есть покупки идут не под тренера (что в глобальном смысле правильно, но не до такой же степени). Разграбленным в этой экспансии оказался «Ростов» — за месяц в Санкт-Петербург из самой душевной команды последних двух лет уже переехали Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин.

Есть три пути, по которым можно двинуться в поисках ответа на вопрос, что вообще происходит.

Первый — мстительный. 12 мая 2012 года дортмундская «Боруссия» отправила «Баварию» на свалку в финале Кубка Германии. Мюнхен не прощает таких издевательств, какие позволила себе тогда команда Юргена Клоппа. Считается, что культовый президент «Баварии» Ули Хёнесс, наблюдая за происходящим на поле, поклялся уничтожить «Боруссию» — так в течение следующей пары лет появился и закрепился мем «Бавария» ослабляет конкурентов. Мюнхен просто растащил чемпионскую команду Клоппа — основным это было фактором или нет, но показательный акт возмездия в этом точно был.

Цитата Когда сказка неизбежно закончилась, в сгоревший ростовский дом пришли мародёры и забрали всё, что хорошо лежало.

У «Зенита» есть своя причина для того, чтобы с особым удовольствием разворошить оставленный Курбаном Бердыевым «Ростов». Год назад именно «Ростов» оставил команду из Санкт-Петербурга без Лиги чемпионов — учитывая разницу в финансах и во влиятельности имён, это было невероятной дерзостью со стороны южной команды. Когда сказка неизбежно закончилась, в сгоревший ростовский дом пришли мародёры и забрали всё, что хорошо лежало.



Второй путь, по которому можно объяснить образование Ростова-на-Неве, — прагматичный. Для каждого по отдельности трансфера можно найти своё обоснование. Терентьев — петербургский воспитанник, а в «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко, который и в свой первый приход занимался мобилизацией доморощенных футболистов. Слухи о переходе Нобоа появились ещё зимой, и стороны вроде как даже договорились о трансфере, но затем всё сорвалось. Полоз — один из самых нестандартных футболистов России на данный момент. Ерохин универсален и может подменить кого угодно и на какой позиции, претендуя при этом и на место в основном составе.

Всё так, но эти аргументы становятся куда сомнительнее, если мы вспомним, что «Зенит» уже пробовал перевезти игрока из «Ростова». Так вот Ивана Новосельцева встроить в состав не получилось до сих пор. Игроки, работавшие с Бердыевым, часто специфичны — им нужен сам Бердыев, его система и командные требования, чтобы всё работало чётко. Выделяется здесь только Полоз, который и в вакууме играет в футбол, который очень любят сегодня в топовых европейских лигах.

Именно за трансфер Полоза у меня наибольшие опасения — ему, конечно, стоило пробовать уехать в Европу (тем более что, по моим данным, интерес к нему в клубах из топ-5 был) и еженедельно биться за попадание в состав на матчи против сильнейших. Сейчас получается так, что Полоз будет биться за попадание в состав на матчи с «Амкаром» и «СКА-Энергией», при всём к ним уважении.

Наконец, Иван Новосельцев нужен для третьего возможного пути. Здесь должна зазвучать музыка из «Секретных материалов», и мы назовём этот путь… хм-м, интересным. С Нобоа и Ерохиным всё более-менее понятно, их контракты с «Ростовом» истекли, и они могли оказаться в любом клубе, но Терентьев был подписан до 2018 года, а Полоз, по информации, которая появлялась в прессе, — до 2019 года. Учитывая два года контракта, интерес из Европы, 10 очков по системе «гол+пас» в 14 матчах еврокубкового сезона и наличие клуба, который часто переплачивает за футболистов, «Ростов» должен был получить за своего лидера очень много денег. Но сколько получит?