Двукратный чемпион Белоруссии Александр Карницкий стал игроком «Тосно»
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Полузащитник Александр Карницкий подписал контракт с «Тосно» из Ленинградской области, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Соглашение с 28-летним белорусским футболистом рассчитано на один год.
Карницкий в чемпионате Белоруссии выступал за «Барановичи», «Полоцк», «Гранит», «Гомель» и БАТЭ. Он также провел один сезон в израильском «Хапоэле» из Раананы. В составе БАТЭ он дважды становился чемпионом Белоруссии, один раз — обладателем Кубка страны.
По итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.
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