Двукратный чемпион Белоруссии Александр Карницкий стал игроком «Тосно»

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Соглашение с 28-летним белорусским футболистом рассчитано на один год.

Карницкий в чемпионате Белоруссии выступал за «Барановичи», «Полоцк», «Гранит», «Гомель» и БАТЭ. Он также провел один сезон в израильском «Хапоэле» из Раананы. В составе БАТЭ он дважды становился чемпионом Белоруссии, один раз — обладателем Кубка страны.

По итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.