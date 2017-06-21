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21 июня 2017, 13:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Двукратный чемпион Белоруссии Александр Карницкий стал игроком «Тосно»

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Полузащитник Александр Карницкий подписал контракт с «Тосно» из Ленинградской области, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Соглашение с 28-летним белорусским футболистом рассчитано на один год.

Карницкий в чемпионате Белоруссии выступал за «Барановичи», «Полоцк», «Гранит», «Гомель» и БАТЭ. Он также провел один сезон в израильском «Хапоэле» из Раананы. В составе БАТЭ он дважды становился чемпионом Белоруссии, один раз — обладателем Кубка страны.

По итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.

Тосно
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