ФК «Урал» сыграет с «Марибором», «Анкараном» и «Целе» на сборе в Словении

«Урал» отправился на десятидневный сбор в словенский город Моравске-Топлице утром в среду. Первый контрольный матч против чемпиона Словении «Марибора» запланирован на 22 июня. Четыре дня спустя уральцы сыграют с «Анкараном», который по итогам сезона вышел в элитный дивизион. Завершит программу первого сбора матч 30 июня с «Целе», занявшим пятое место в чемпионате Словении-2016/17.

Второй сбор «Урала» пройдет также в Словении — со 2 по 12 июля. В планах также три товарищеских игры. Согласно предварительным планам, команда встретится с белградским «Партизаном» и луганской «Зарей». Еще один соперник будет назван позже.