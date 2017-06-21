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21 июня 2017, 10:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Урал» сыграет с «Марибором», «Анкараном» и «Целе» на сборе в Словении

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. «Урал» из Екатеринбурга запланировал контрольные матчи со словенскими клубами «Марибор», «Анкаран» и «Целе» в рамках межсезонного сбора, сообщается на официальном сайте российской футбольной команды.

«Урал» отправился на десятидневный сбор в словенский город Моравске-Топлице утром в среду. Первый контрольный матч против чемпиона Словении «Марибора» запланирован на 22 июня. Четыре дня спустя уральцы сыграют с «Анкараном», который по итогам сезона вышел в элитный дивизион. Завершит программу первого сбора матч 30 июня с «Целе», занявшим пятое место в чемпионате Словении-2016/17.

Второй сбор «Урала» пройдет также в Словении — со 2 по 12 июля. В планах также три товарищеских игры. Согласно предварительным планам, команда встретится с белградским «Партизаном» и луганской «Зарей». Еще один соперник будет назван позже.

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