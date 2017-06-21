МАНОЛАС ДАЛ ДОБРО.

В первые дни работы Роберто Манчини в «Зените» сине-бело-голубые подписывали возвращенных домой воспитанников, а теперь в бой пошла тяжелая артиллерия. Уже не первый день на слуху имя защитника сборной Греции Костаса Маноласа, разговоры о переходе которого тянут на небольшой сериал. За несколько дней мы успели узнать из различных источников, что в России игроку «Ромы» предлагали оклад в 3,5 миллиона евро, торг шел между четырьмя и пятью миллионами, а в итоге игроку удвоят его римский оклад. Что Манчини напрямую общается с футболистом, а помешать переходу могут климат в Северной столице, либо интерес со стороны «Челси». Информация обновляется чуть ли не в режиме онлайн, и развязка все ближе. По последним данным согласие игрока получено. Дело за клубами, и агент Маноласа, ранее отрицавший знакомство с Манчини, уже провел переговоры с руководством «Ромы». В итальянских СМИ фигурирует и сумма сделки — 30 миллионов евро.

ПОЛОЗ С ЕРОХИНЫМ ВМЕСТО ПАВОНА И БРОЗОВИЧА.

Предлагаемые «Зенитом» 15 миллионов евро — вполне адекватная цена для 21-летнего участника прошлогодней Олимпиады Кристиана Павона, который выиграл в составе «Бока Хуниорс» второй чемпионский титул и в текущем сезоне набрал 16 (9+7) баллов по системе «гол плюс пас». Однако желание аргентинского клуба заработать 22 миллиона и конкуренция со стороны «Наполи» и «Порту» ставят сделку под вопрос. Вряд ли состоится и переход из «Интера» Марсело Брозовича, потому что хорват рвется в «МЮ». А вот ростовская колония на берегах Невы в ближайшее время увеличится за счет хорошо проявивших себя в Санкт-Петербурге в матче за сборную Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Обоим прочили переход в «Рубин» вслед за Курбаном Бердыевым, однако по данным «СЭ» футболисты уже согласовали трехлетние контракты с «Зенитом» и присоединятся к новой команде после Кубка конфедераций.

ПЛЮС КАНУННИКОВ? МИНУС ЗЕ ЛУИШ?

Одним из первых новичков «Спартака» может стать 25-летний полузащитник «Рубина» Максим Канунников. Умение играть на обоих флангах, мобильность, готовность вести борьбу — все это нравится Массимо Каррере. Но одного желания мало, переговоры идут тяжело, и дойдет ли делом до трансфера и трехлетнего контракта — неизвестно. Между тем в Португалии активно обсуждается тема возможного перехода в «Порту» форварда красно-белых Зе Луиша. Поверить, что Каррера откажется от столь важного игрока перед Лигой чемпионов, сложно, однако совсем исключить вероятность этой сделки нельзя. Во-первых, Зе Луиша хочет видеть в команде новый наставник «драконов» Сержиу Консейсау, работавший с нападающим в «Браге». Во-вторых, снова уступивший чемпионский титул «Бенфике» «Порту» надеется вернуться на трон и готов тратиться, заработав 38 миллионов евро на продаже в «Милан» Андре Силвы. А вот очередным сообщениям о возможном возвращении в «Спартак» Эммануэла Эменике придавать внимания не стоит.

КТО ЗАЩИТИТ «СПАРТАК»?

Тема усиления спартаковской обороны — одна из самых актуальных в последние дни. Конечно, идеальным видится переход из «ПСЖ» бельгийца Тома Менье, о перспективах которого подробно рассказал коллега Александр Просветов. Но есть и другие кандидатуры. Так, первой всплыла фамилия игрока шведской сборной Эмиля Саломонссона. Учитывая, что его нынешний клуб «Гетеборг» отказался от каких-либо комментариев, а агент 28-летнего скандинава не исключил переезд его клиента в Москву, можно говорить о ведущихся переговорах. Самый же свежий претендент на переход в «Спартак» — выступающий за «Вердер» 22-летний Роберт Бауэр. Выпускник школы «Карлсруэ», принявший участие в Олимпиаде-2016 и выигравший с «Ингольштадтом» турнир второй бундеслиги, был куплен бременцами прошлым летом за 2,5 миллиона евро и стал основным игроком «музыкантов». У Бауэра, кстати, есть возможность получения российского паспорта, и в условиях лимита это настоящая находка.

НОВЫЙ БРАЗИЛЕЦ ДЛЯ ЦСКА.

Аилтон — фамилия атакующая. Многие помнят блиставшего в бундеслиге бразильца или его игравшего в «Тереке» однофамильца. ЦСКА же ведет переговоры с защитником Аилтоном, и по данным «СЭ», переход этого футболиста «Эшторила» может быть оформлен на следующей неделе. Сайт transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 400 тысяч евро. Понятно, что сумма сделки может оказаться другой, однако переплачивать армейцам не придется. Главное, что Аилтон может качественно закрыть левый фланг обороны, являющийся относительно проблемным после того, как Виктор Гончаренко перешел на схему с тремя центральными защитниками. Свою карьеру потенциальный новичок вице-чемпионов России начинал на родине в составе «Флуминенсе», который отдавал игрока в аренду в бакинский «Нефтчи», а потом и в «Эшторил», где Аилтон в завершившемся сезоне провел 23 матча и забил один гол.

ПО МАРШРУТУ НАЛДУ.

У «быков» есть наработанные связи с португальским «Спортингом», откуда прошлым летом в Россию приехал защитник Налду. Теперь по проторенному маршруту может проследовать атакующий хавбек лиссабонцев Юри Медейруш. По информации A Bola, обсуждаемая сделка оценивается в 5 миллионов евро и 20-процентных выплатах в случае продажи игрока в другой клуб. Потенциальный краснодарец начинал профессиональную карьеру во второй команде «Спортинга», а в высшем дивизионе на правах аренды играл за «Аруку», «Морейренсе» и «Боавишту», где в минувшем сезоне с 7 мячами стал лучшим бомбардиром клуба. В данный момент 22-летний футболист выступает за Португалию в финальном турнире молодежного первенства Европы. Два года назад Медейруш уже становился вице-чемпионом континента, играя в одной команде с доросшими до национальной сборной Бернарду Силвой, Рафаэлом Геррейру, Виллиамом Карвалью и Жоау Мариу.

КУДА ВЕРНЕТСЯ ДАННИ?

Интересы португальцев и россиян тесно переплетаются и в случае обсуждения будущего трогательно попрощавшегося с Санкт-Петербургом Данни. Некоторые источники утверждают, что экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу советовал футболисту принять предложение «Бешикташа». И все же реальных вариантов у одного из самых ярких легионеров в истории чемпионатов России два: вернуться на родину, либо остаться в стране, где прошла почти вся его карьера. Данни уже общался с президентом «Маритиму» Карлосом Перейрой и может снова оказаться в клубе, где начинался его путь в большой футбол. Но вернуться португалец может и в «Динамо». Как сообщил «Р-Спорту» гендиректор бело-голубых Евгений Муравьев, игрок взял паузу и должен принять решение в конце этой недели.

ФЕРНАНДЕШ НЕ УХОДИТ, НА КВЕРКВЕЛИЮ НАДЕЮТСЯ.

Мануэл Фернандеш не станет одноклубником экс-динамовца Матье Вальбуэна и не перейдет в «Фенербахче». Точку в этом вопросе в интервью «СЭ» поставил агент полузащитника Паулу Барбоза, заявивший, что после успешного прошлого сезона его подопечный связывает свое будущее с «Локомотивом», где в него верит руководство и главный тренер. То же касается и Соломона Кверквелия, по окончании арендного соглашения вернувшегося в «Рубин». Ходили разговоры, что возвращение в Казань Курбана Бердыева изменит планы грузинского защитника, однако он все же может снова оказаться в Черкизово. Здесь все зависит от того, найдут ли общий язык два клуба.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНТЕРЕС К МИРАНЧУКУ…

Продление соглашения Алексея Миранчука с «Локомотивом» сделало тему будущего футболиста не такой горячей, но не исключило ее из повестки дня. В Италии утверждают, что полузащитник попал в сферу интересов «Наполи», и неаполитанцы даже отправили своих скаутов на Кубок конфедераций. Правда, наряду с Миранчуком в списке потенциальных новичков команды Маурицио Сарри упоминается около десятка фамилий, поэтому торопиться с выводами не стоит. Вот и представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Вадим Шпинев не стал давать развернутых комментариев, подчеркнув: сейчас его подопечный сконцентрирован на матчах сборной.

…И КАРАВАЕВУ.