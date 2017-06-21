Три новичка для Манчини, защитники для Карреры, из Португалии — в ЦСКА и «Краснодар»
Продолжая следить за трансферным рынком в РФПЛ, «СЭ» акцентирует внимание на возможных переходах, о которых много говорят, и которые могут состояться в ближайшее время.
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МАНОЛАС ДАЛ ДОБРО.
В первые дни работы Роберто Манчини в «Зените»
ПОЛОЗ С ЕРОХИНЫМ ВМЕСТО ПАВОНА И БРОЗОВИЧА.
Предлагаемые «Зенитом» 15 миллионов евро — вполне адекватная цена для 21-летнего участника прошлогодней Олимпиады Кристиана Павона, который выиграл в составе «Бока Хуниорс» второй чемпионский титул и в текущем сезоне набрал 16 (9+7) баллов по системе «гол плюс пас». Однако желание аргентинского клуба заработать 22 миллиона и конкуренция со стороны «Наполи» и «Порту» ставят сделку под вопрос. Вряд ли состоится и переход из «Интера» Марсело Брозовича, потому что хорват рвется в «МЮ». А вот ростовская колония на берегах Невы в ближайшее время увеличится за счет хорошо проявивших себя в
ПЛЮС КАНУННИКОВ? МИНУС ЗЕ ЛУИШ?
Одним из первых новичков «Спартака» может стать 25-летний полузащитник «Рубина» Максим Канунников. Умение играть на обоих флангах, мобильность, готовность вести борьбу — все это нравится Массимо Каррере. Но одного желания мало, переговоры идут тяжело, и дойдет ли делом до трансфера и трехлетнего контракта — неизвестно. Между тем в Португалии активно обсуждается тема возможного перехода в «Порту» форварда
КТО ЗАЩИТИТ «СПАРТАК»?
Тема усиления спартаковской обороны — одна из самых актуальных в последние дни. Конечно, идеальным видится переход из «ПСЖ» бельгийца Тома Менье, о перспективах которого подробно рассказал коллега Александр Просветов. Но есть и другие кандидатуры. Так, первой всплыла фамилия игрока шведской сборной Эмиля Саломонссона. Учитывая, что его нынешний клуб «Гетеборг» отказался от
НОВЫЙ БРАЗИЛЕЦ ДЛЯ ЦСКА.
Аилтон — фамилия атакующая. Многие помнят блиставшего в бундеслиге бразильца или его игравшего в «Тереке» однофамильца. ЦСКА же ведет переговоры с защитником Аилтоном, и по данным «СЭ», переход этого футболиста «Эшторила» может быть оформлен на следующей неделе. Сайт transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 400 тысяч евро. Понятно, что сумма сделки может оказаться другой, однако переплачивать армейцам не придется. Главное, что Аилтон может качественно закрыть левый фланг обороны, являющийся относительно проблемным после того, как Виктор Гончаренко перешел на схему с тремя центральными защитниками. Свою карьеру потенциальный новичок
ПО МАРШРУТУ НАЛДУ.
У «быков» есть наработанные связи с португальским «Спортингом», откуда прошлым летом в Россию приехал защитник Налду. Теперь по проторенному маршруту может проследовать атакующий хавбек лиссабонцев Юри Медейруш. По информации A Bola, обсуждаемая сделка оценивается в 5 миллионов евро и 20-процентных выплатах в случае продажи игрока в другой клуб. Потенциальный краснодарец начинал профессиональную карьеру во второй команде «Спортинга», а в высшем дивизионе на правах аренды играл за «Аруку», «Морейренсе» и «Боавишту», где в минувшем сезоне с 7 мячами стал лучшим бомбардиром клуба. В данный момент 22-летний футболист выступает за Португалию в финальном турнире молодежного первенства Европы. Два года назад Медейруш уже становился
КУДА ВЕРНЕТСЯ ДАННИ?
Интересы португальцев и россиян тесно переплетаются и в случае обсуждения будущего трогательно попрощавшегося с
ФЕРНАНДЕШ НЕ УХОДИТ, НА КВЕРКВЕЛИЮ НАДЕЮТСЯ.
Мануэл Фернандеш не станет одноклубником
ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНТЕРЕС К МИРАНЧУКУ…
Продление соглашения Алексея Миранчука с «Локомотивом» сделало тему будущего футболиста не такой горячей, но не исключило ее из повестки дня. В Италии утверждают, что полузащитник попал в сферу интересов «Наполи», и неаполитанцы даже отправили своих скаутов на Кубок конфедераций. Правда, наряду с Миранчуком в списке потенциальных новичков команды Маурицио Сарри упоминается около десятка фамилий, поэтому торопиться с выводами не стоит. Вот и представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Вадим Шпинев не стал давать развернутых комментариев, подчеркнув: сейчас его подопечный сконцентрирован на матчах сборной.
…И КАРАВАЕВУ.
Перед выбором может оказаться и другой молодой и перспективный игрок. Утверждается, что признанный лучшим футболистом пражской «Спарты» и включенный в символическую сборную чемпионата Чехии Вячеслав Караваев попал в сферу интересов «Лацио». Сам защитник признался «СЭ», что о римском варианте продолжения карьеры ничего не слышал. Его агент Иван Бакулин, комментируя ситуацию для «Р-Спорт», также избежал конкретики, дав понять: интерес к Караваеву есть не только на Западе, но и в России, и хотя «Спарта» хотела бы сохранить защитника, от
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