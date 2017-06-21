ФК «Уфа» сыграет с «Химками», «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» на втором сборе
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. «Уфа» проведет контрольные встречи с «Химками», красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» в рамках второго межсезонного сбора в подмосковном Новогорске, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Башкирии.
Точные даты контрольных матчей на втором сборе, который начался в среду и продлится неделю, не называются. В рамках первого сбора, который прошел в Уфе с 13 по 20 июня, клуб не проводил товарищеских встреч. Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил агентству «Р-Спорт», что команда проведет еще один сбор в Австрии.
«Уфа» заняла в завершившемся 21 мая чемпионате России рекордное в клубной истории седьмое место, а также дошла до полуфинала Кубка страны, что также является лучшим результатом в истории башкирского клуба.
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