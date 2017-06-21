Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30139975/
21 июня 2017, 9:19 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Уфа» сыграет с «Химками», «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» на втором сборе

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. «Уфа» проведет контрольные встречи с «Химками», красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» в рамках второго межсезонного сбора в подмосковном Новогорске, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Башкирии.

Точные даты контрольных матчей на втором сборе, который начался в среду и продлится неделю, не называются. В рамках первого сбора, который прошел в Уфе с 13 по 20 июня, клуб не проводил товарищеских встреч. Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил агентству «Р-Спорт», что команда проведет еще один сбор в Австрии.

«Уфа» заняла в завершившемся 21 мая чемпионате России рекордное в клубной истории седьмое место, а также дошла до полуфинала Кубка страны, что также является лучшим результатом в истории башкирского клуба.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Шамиль Газизов: «Уфа» усилится двумя иностранцами

Шамиль Газизов: «Уфа» усилится двумя иностранцами

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым. Также специалист отметил, что клуб планирует усилиться двумя легионерами.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»