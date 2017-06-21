Почему у «Спартака» нет трансферов? Объясняем, что происходит

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ПОЧЕМУ ТРАВМА ЗОБНИНА СПУТАЛА КАРТЫ

Трансферное окно открылось 9 июня и продлится до 31 августа включительно. Наши топ-клубы формируют составы, отталкиваясь от количества «российских» позиций. Так что травма Романа Зобнина, из-за которой полузащитник пропустит около полугода, несколько спутала планы красно-белых.

Теперь «железных» россиян в числе первых одиннадцати у чемпиона, если отталкиваться от концовки прошлого сезона, всего пятеро: Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Георгий Джикия и Андрей Ещенко. То есть в лимит (напомню, на поле одновременно должны находиться как минимум пятеро доморощенных футболистов) Массимо Каррера вписывается. Но в ситуации, когда клубу надо усилить позицию правого защитника (а переговоры, по данным «СЭ», ведутся с иностранцами), число россиян может сократиться до четырех. Безусловно, есть Самедов, Кутепов и Тигиев, которые способны отвоевать место в старте, но ситуация все равно требует усиления именно российского костяка. Именно поэтому и возникла кандидатура Канунникова.

ЧТО С КАНУННИКОВЫМ?

После того как получил травму Зобнин, «Спартак» активизировал работу на внутрироссийском рынке. Клуб размышлял над кандидатурами Кузяева и Караваева, но в итоге выбор сделан в пользу Максима Канунникова. Ранее его официальный представитель Павел Андреев организовал трансферы нескольких своих клиентов в столичную команду.

Игрок имеет еще год контракта с «Рубином», и, по моей информации, в Казани пока с недоумением смотрят на вал новостей по футболисту. По способу разрыва договора с клубом из Татарстана есть две версии. Первая — у футболиста есть пункт об отступных.

По второй — защищенный период договора с «Рубином» закончился, и Каннуников способен уйти в соответствии с регламентом РФС по статусу и трансферам. Ситуация в целом похожа на ту, что сложилась прошлой зимой у Алексея Миранчука при попытке разрыва трудовых отношений с «Локомотивом».

Осталось понять детали — подавали ли представители Канунникова или сам игрок заявление о расторжении соглашения в течение положенных в таких случаях по регламенту 15 дней с момента последнего официального матча «Рубина» в прошлом сезоне? Если нет, то при твердой позиции казанского клуба дело может закончиться конфликтом а-ля Миранчук. Сам же Канунников, по моим данным, согласовал условия личного контракта с красно-белыми.

ИНОСТРАННЫЙ РЫНОК

Что же касается зарубежного рынка, то «Спартак», повторим, занят поиском правого защитника. Остались продлившие контракты Тигиев (на четыре года) и Андрей Ещенко (активирована опция продления еще на год). Но первый может сыграть и слева, так что в сезон красно-белые могут войти с одним Ещенко на правом фланге обороны.

В этой ситуации логично, что время от времени появляются новости об интересе к тому или иному исполнителю, выступающему справа в защите. По информации «СЭ», в шорт-лист «Спартака» входит и бельгиец Тома Менье. Он играет в «ПСЖ», связан договором до 2020 года и в прошлом сезоне провел в чемпионате Франции 22 матча, в которых забил один гол. В том случае, если с Тома удастся договориться, не исключено, что высокорослого защитника (190 сантиметров) станут использовать и в центре.

АТАКА — ЗЕ ЛУИША ХОЧЕТ «ПОРТУ»

Красно-белые наблюдали за развитием ситуации с Дмитрием Полозом, но после того, как стало известно, что «Рубин» трансфер не потянет, игрок договорился с «Зенитом».

Есть — небольшая на данный момент — вероятность того, что чемпионам России получится согласовать с «Краснодаром» трансфер Федора Смолова. Вопрос может быть актуален не только с точки зрения появления еще одной «российской» позиции, но и в плане реакции на вчерашние новости: португальские СМИ сообщили, что тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил приобрести Зе Луиша.

Из другого, что касается атаки, отметим свежее заявление Ивана Бакулина, агента Дениса Давыдова.

— Денис хотел бы выступать на высоком уровне, — сказал Бакулин. — В «Спартаке» это тяжело — есть Зе Луиш, Луиз Адриану, Промес, Самедов.

— Возможно, вероятный уход Зе Луиша скажется на том, что Каррера станет больше доверять Давыдову.

— Никак не скажется. Мы не знаем, кого купят. Возможно, еще одного или двух. Денису надо играть. Возможно, в менее амбициозном клубе нужно провести один полноценный сезон.

— Есть ли предложения?

— Есть, скажем так, интерес.