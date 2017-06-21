Почему у «Спартака» нет трансферов? Объясняем, что происходит
Этим летом чемпион России пока не совершил ни одной покупки. И, возможно, ситуация не изменится до старта РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОЧЕМУ ТРАВМА ЗОБНИНА СПУТАЛА КАРТЫ
Трансферное окно открылось 9 июня и продлится до 31 августа включительно. Наши
Теперь «железных» россиян в числе первых одиннадцати у чемпиона, если отталкиваться от концовки прошлого сезона, всего пятеро: Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Георгий Джикия и Андрей Ещенко. То есть в лимит (напомню, на поле одновременно должны находиться как минимум пятеро доморощенных футболистов) Массимо Каррера вписывается. Но в ситуации, когда клубу надо усилить позицию правого защитника (а переговоры, по данным «СЭ», ведутся с иностранцами), число россиян может сократиться до четырех. Безусловно, есть Самедов, Кутепов и Тигиев, которые способны отвоевать место в старте, но ситуация все равно требует усиления именно российского костяка. Именно поэтому и возникла кандидатура Канунникова.
ЧТО С КАНУННИКОВЫМ?
После того как получил травму Зобнин, «Спартак» активизировал работу на внутрироссийском рынке. Клуб размышлял над кандидатурами Кузяева и Караваева, но в итоге выбор сделан в пользу Максима Канунникова. Ранее его официальный представитель Павел Андреев организовал трансферы нескольких своих клиентов в столичную команду.
Игрок имеет еще год контракта с «Рубином», и, по моей информации, в Казани пока с недоумением смотрят на вал новостей по футболисту. По способу разрыва договора с клубом из Татарстана есть две версии. Первая — у футболиста есть пункт об отступных.
По второй — защищенный период договора с «Рубином» закончился, и Каннуников способен уйти в соответствии с регламентом РФС по статусу и трансферам. Ситуация в целом похожа на ту, что сложилась прошлой зимой у Алексея Миранчука при попытке разрыва трудовых отношений с «Локомотивом».
Осталось понять детали — подавали ли представители Канунникова или сам игрок заявление о расторжении соглашения в течение положенных в таких случаях по регламенту 15 дней с момента последнего официального матча «Рубина» в прошлом сезоне? Если нет, то при твердой позиции казанского клуба дело может закончиться конфликтом
ИНОСТРАННЫЙ РЫНОК
Что же касается зарубежного рынка, то «Спартак», повторим, занят поиском правого защитника. Остались продлившие контракты Тигиев (на четыре года) и Андрей Ещенко (активирована опция продления еще на год). Но первый может сыграть и слева, так что в сезон
В этой ситуации логично, что время от времени появляются новости об интересе к тому или иному исполнителю, выступающему справа в защите. По информации «СЭ», в
АТАКА — ЗЕ ЛУИША ХОЧЕТ «ПОРТУ»
Есть — небольшая на данный момент — вероятность того, что чемпионам России получится согласовать с «Краснодаром» трансфер Федора Смолова. Вопрос может быть актуален не только с точки зрения появления еще одной «российской» позиции, но и в плане реакции на вчерашние новости: португальские СМИ сообщили, что тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил приобрести Зе Луиша.
Из другого, что касается атаки, отметим свежее заявление Ивана Бакулина, агента Дениса Давыдова.
— Денис хотел бы выступать на высоком уровне, — сказал Бакулин. — В «Спартаке» это тяжело — есть Зе Луиш, Луиз Адриану, Промес, Самедов.
— Возможно, вероятный уход Зе Луиша скажется на том, что Каррера станет больше доверять Давыдову.
— Никак не скажется. Мы не знаем, кого купят. Возможно, еще одного или двух. Денису надо играть. Возможно, в менее амбициозном клубе нужно провести один полноценный сезон.
— Есть ли предложения?
— Есть, скажем так, интерес.
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