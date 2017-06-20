СМИ: «Краснодар» предлагает пять миллионов евро за полузащитника «Спортинга»

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Как утверждает A Bola, российский клуб предложил за португальца пять миллионов евро. Кроме того, лиссабонцы получат 20 процентов от суммы перепродажи.

22-летний футболист подпишет с «Краснодаром» четырехлетний контракт. Последний сезон Медейруш провел в аренде в «Боавиште». Он вышел на поле в 27 матчах, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач.