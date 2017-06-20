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20 июня 2017, 22:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Краснодар» предлагает пять миллионов евро за полузащитника «Спортинга»

Полузащитник «Спортинга» Юри Медейруш может перейти в «Краснодар».

Полузащитник <span class=error>Спортинга</span> <span class=error>Юри</span> Медейруш может перейти в Краснодар. Увеличить
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Как утверждает A Bola, российский клуб предложил за португальца пять миллионов евро. Кроме того, лиссабонцы получат 20 процентов от суммы перепродажи.

22-летний футболист подпишет с «Краснодаром» четырехлетний контракт. Последний сезон Медейруш провел в аренде в «Боавиште». Он вышел на поле в 27 матчах, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

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