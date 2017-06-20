СМИ: «Краснодар» предлагает пять миллионов евро за полузащитника «Спортинга»
Полузащитник «Спортинга» Юри Медейруш может перейти в «Краснодар».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как утверждает A Bola, российский клуб предложил за португальца пять миллионов евро. Кроме того, лиссабонцы получат 20 процентов от суммы перепродажи.
22-летний футболист подпишет с «Краснодаром» четырехлетний контракт. Последний сезон Медейруш провел в аренде в «Боавиште». Он вышел на поле в 27 матчах, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter