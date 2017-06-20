«Амкар» сыграл вничью с чешским «Зноймо» в товарищеском матче
Товарищеский матч между «Амкаром» и чешским «Зноймо» завершился вничью. Итоговый счет матча — 2:2.
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В составе российского клуба отличились Павел Комолов и находящийся на просмотре болгарин Васил Божиков.
Товарищеский матч
Штегерсбах (Австрия)
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Зноймо» (Чехия) — 2:2.
Голы: Божиков, 37, Комолов, 82 — 23, 71.
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