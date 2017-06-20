«Амкар» сыграл вничью с чешским «Зноймо» в товарищеском матче

Сегодня на 59 году жизни скончался известный вратарь Сергей Мыльников. «СЭ» выражает свои соболезнования его родным и близким. В августе 2013 года олимпийский чемпион Калгари-1988 и трехкратный чемпион мира стал героем нашей постоянной рубрики «Разговор по пятницам». Предлагаем вспомнить его интервью.