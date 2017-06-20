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20 июня 2017, 22:19 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Амкар» сыграл вничью с чешским «Зноймо» в товарищеском матче

Товарищеский матч между «Амкаром» и чешским «Зноймо» завершился вничью. Итоговый счет матча — 2:2.

Товарищеский матч между <span class=error>Амкаром</span> и чешским <span class=error>Зноймо</span> завершился вничью. Итоговый счет матча — 2:2. Увеличить
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В составе российского клуба отличились Павел Комолов и находящийся на просмотре болгарин Васил Божиков.

Товарищеский матч

Штегерсбах (Австрия)

«Амкар» (Пермь, Россия) — «Зноймо» (Чехия) — 2:2.

Голы: Божиков, 37, Комолов, 82 — 23, 71.

Амкар
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