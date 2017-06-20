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20 июня 2017, 20:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» обыграл «Карабах» благодаря голу новичка Раванелли

«Ахмат» в контрольном матче на сборе в Австрии сегодня встречался с чемпионом Азербайджана «Карабахом».

<span class=error>Ахмат</span> в контрольном матче на сборе в Австрии сегодня встречался с чемпионом Азербайджана Карабахом. Увеличить
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Подопечные Олега Кононова одержали победу с минимальным счётом.

Единственный гол был забит на 85-й минуте встречи, а его автором стал новичок грозненской команды бразилец Раванелли, проводивший дебютный матч за «Ахмат».

О переходе молодого нападающего в «Ахмат» из бразильского клуба «Понте-Прета» было официально объявлено сегодня, 20 июня. Контракт рассчитан на четыре года.

В предыдущем товарищеском матче на сборе «Ахмат» обыграл азербайджанскую команду «Габала» (1:0).

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