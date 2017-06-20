«Ахмат» обыграл «Карабах» благодаря голу новичка Раванелли

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подопечные Олега Кононова одержали победу с минимальным счётом.

Единственный гол был забит на 85-й минуте встречи, а его автором стал новичок грозненской команды бразилец Раванелли, проводивший дебютный матч за «Ахмат».

О переходе молодого нападающего в «Ахмат» из бразильского клуба «Понте-Прета» было официально объявлено сегодня, 20 июня. Контракт рассчитан на четыре года.

В предыдущем товарищеском матче на сборе «Ахмат» обыграл азербайджанскую команду «Габала» (1:0).