Максим Канунников подписал контракт со «Спартаком»

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Ранее сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба.

В составе «Рубина» с 2014 года Максим Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов. В настоящий момент 25-летний футболист пребывает в расположении сборной России, которая участвует в Кубке конфедераций-2017.