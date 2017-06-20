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20 июня 2017, 19:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе Александра Ерохина

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе полузащитника сборной России Александра Ерохина.

Как стало известно Чемпионату Зенит договорился с Ростовом о переходе полузащитника сборной России Александра <span class=error>Ерохина</span>. Увеличить
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Ерохин перешёл в «Ростов» из «Урала» в 2016 году. Он также известен по выступлениям за молдавский «Шериф», «Краснодар» и «СКА-Хабаровск». В минувшем сезоне Александр принял участие в 38 матчах за «Ростов» во всех турнирах и забил пять голов. В настоящий момент 27-летний футболист пребывает в расположении сборной России, которая принимает участие в Кубке конфедераций-2017.

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