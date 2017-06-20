Полоз подписал контракт с «Зенитом»

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Информации о сроке контракта и деталях перехода Полоза в петербургский клуб на данный момент нет.

Сам футболист в данный момент находится в расположении сборной России, которая выступает на Кубке конфедераций.