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20 июня 2017, 19:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полоз подписал контракт с «Зенитом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз подписал контракт с «Зенитом».

Как стало известно Чемпионату нападающий Ростова Дмитрий Полоз подписал контракт с Зенитом. Увеличить
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Информации о сроке контракта и деталях перехода Полоза в петербургский клуб на данный момент нет.

Сам футболист в данный момент находится в расположении сборной России, которая выступает на Кубке конфедераций.

Полоз станет третьим игроком, перешедшим из «Ростова» в «Зенит» за последнее время. Ранее сине-бело-голубые подписали контракты с Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.

Полоз выступает за «Ростов» с 2012 года.

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