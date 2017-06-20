В Италии утверждают, что Манолас согласился перейти из «Ромы» в «Зенит»
Защитник «Ромы» Костас Манолас дал согласие на переход в российский «Зенит», сообщает forzaroma.info со ссылкой на слова Гуидо Д’Убалдо в эфире Radio Pomeriggio.
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«Ситуация с Маноласом? Манчини хочет видеть его в “Зените”, а игрок уже дал своё согласие на переход, поскольку ему предложили более высокую зарплату, чем в “Роме” — почти в два раза больше. Теперь “Рома” и “Зенит” должны договориться между собой», — сказал Д’Убалдо.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Маноласу трёхлетний контракт с зарплатой в € 5 млн в год.
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