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20 июня 2017, 19:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Италии утверждают, что Манолас согласился перейти из «Ромы» в «Зенит»

Защитник «Ромы» Костас Манолас дал согласие на переход в российский «Зенит», сообщает forzaroma.info со ссылкой на слова Гуидо Д’Убалдо в эфире Radio Pomeriggio.

Защитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Костас</span> <span class=error>Манолас</span> дал согласие на переход в российский Зенит сообщает forzaroma. Увеличить
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«Ситуация с Маноласом? Манчини хочет видеть его в “Зените”, а игрок уже дал своё согласие на переход, поскольку ему предложили более высокую зарплату, чем в “Роме” — почти в два раза больше. Теперь “Рома” и “Зенит” должны договориться между собой», — сказал Д’Убалдо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Маноласу трёхлетний контракт с зарплатой в € 5 млн в год.

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