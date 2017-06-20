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20 июня 2017, 19:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист ЦСКА Базелюк перешел в «Анжи» на правах аренды

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды перешел в махачкалинский «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

24-летний нападающий будет выступать за Анжи до окончания сезона-2017/18. Увеличить
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24-летний игрок будет выступать за «Анжи» до окончания сезона-2017/18.

Базелюк является игроком ЦСКА с 2013 года. С 2015 года он выступал в аренде за московское «Торпедо», «СКА- Хабаровск» и португальский «Эшторил». В прошедшем сезоне за португальский клуб он провел 13 матчей в различных турнирах и забил два мяча.

В составе ЦСКА футболист стал чемпионом России (2013/14), обладателем Кубка России (2012/13) и дважды обладателем Суперкубка страны (2013, 2014). По итогам 2013 года Базелюк был признан лучшим молодым футболистом России.

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