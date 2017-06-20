Павон отказался переходить в «Зенит» и может продолжить карьеру в «Порту»

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По информации издания, 21-летний аргентинский футболист не хочет выступать в России. Отмечается, что Павон может перейти в португальский «Порту». Форвардом также интересуется «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить € 15 млн за переход Павона, а «Бока Хуниорс» просит за игрока € 22 млн.

В текущем сезоне Павон провёл 28 матчей в чемпионате Аргентины, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.