Почему Федун против видеоповторов? 7 ошибок судей в пользу «Спартака»
Не так давно владелец московского «Спартака» Леонид Федун признался, что поменял свое мнение относительно видеоповторов в футболе, которые помогли бы судьям принимать правильные решения.
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— Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей, почему я бросил смотреть его. Забили гол, трибуны орут, а они уехали совещаться. Через три минуты: «Нет». Или: «Да». И показывают на центр, — сказал Федун. — Ну и пять минут восторга где? Сейчас фиксация гола, потом будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья — раз, и свистнул. Это нормально. А любые повторы: было или не было, совещания в комнате по телефону — все это убивает футбол, — заявил Леонид Арнольдович в эфире телеканала Матч ТВ.
Многие поверили владельцу «Спартака» на слово. Но многие болельщики полагают, что за словами бизнесмена скрывается другая правда. Они вспоминают ошибки судей, которые в этом сезоне были допущены в пользу «Спартака» и якобы помогли
Сейчас системой видеопомощи арбитрам оборудована «Открытие арена», которая принимает кубок конфедераций. На стадионе уже были исправлены две судьбоносные ошибки рефери. Останется ли эта система и на матчи чемпионата России?
Мы решили проверить, какие же аргументы приводятся в этой теории заговора — собрали семь самых ярких моментов, когда судьи принимали ошибочные решения в пользу «Спартака» и исправить это можно было бы с помощью простого видеоповтора и ассистента арбитра перед экраном в подтрибунном помещении.
15 октября, «Спартак» — «Ростов» — 1:0
В «Ростове» до сих пор помнят выездной матч против «Спартака», который клуб Курбана Бердыева начал с набегов на ворота
На седьмой минуте второго тайма «Спартак» повел в счете. «Ростов» все равно полетел вперед — отыгрываться, несмотря на меньшинство. Надежды южан окончательно рухнули на 74-й минуте, когда за вторую желтую карточку поле покинул еще и Цезарь Навас. Ко второй карточке претензий нет, но первая вызывает много вопросов.
29 октября, «Спартак» — ЦСКА — 3:1
Никогда не забудут очередного дерби фанаты московского ЦСКА. Да, их команда играла неважно, но все могло измениться еще в первом тайме, когда при счете 1:0 в пользу хозяев рукой в собственной штрафной сыграл Дмитрий Комбаров. Чистый 11-метровый удар, который не заметил ни главный арбитр, ни его помощник на линии, находившийся в непосредственной близости от эпизода. Кто знает, как пошла бы игра, сравняй ЦСКА счет.
26 ноября, «Терек» — «Спартак» — 0:1
Вы помните хотя бы один матч, когда на судейство в грозном жаловались не приезжие футболисты, а местный клуб? Единственная подобная встреча — игра со «Спартаком» в первом круге прошедшего сезона. Самое страшное, что вменяют арбитру грозненцы — отсутствие красной карточки центральному защитнику Илье Кутепову, который сначала, как показалось местным футбольным функционерам, совершил фол последней надежды, а потом грубо сфолил на игроке «Терека», избежав второго предупреждения. В остальном, как отмечают в Грозном, судейство было на стороне «Спартака».
5 декабря, «Рубин» — «Спартак» — 1:2
У казанского «Рубина» после игры со «Спартаком» был целый ряд претензий к арбитру. Они касались и красной карточки, которую получил Эльмир Набиуллин, и удаления, которого не дали Квинси Промесу еще в первом тайме. Стоит ли говорить, что голландец, не удаленный за отмашку еще в начале игры, позже забил гол. Второй мяч
5 марта, «Краснодар» — «Спартак» — 2:2
В Краснодаре местные болельщики обвиняют судью в том, что он не назначил сразу два пенальти в ворота
16 апреля, «Спартак» — «Зенит» — 2:1.
Матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» играл огромную роль в будущем чемпионского титула. Поражение сильно осложнило бы жизнь
6 мая, «Спартак» — «Томь» — 1:0
Чемпионская игра? «Спартак» был далек от этого понятия в матче 27-го тура чемпионата страны, в котором триумфатор со скрипом обыграл самую слабую команду последних лет — обескровленную «Томь». Решающую роль сыграл пенальти, с которого и был забит единственный мяч в этой встрече. Не только игрокам и руководству томичей, но и многим болельщикам, и даже экспертам этот 11-метровый показался как минимум сомнительным.
Один из главных сторонников теории заговора в пользу «Спартака» — бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу. Он, кстати, советовал смотреть не только на ошибки судей в пользу «Спартака», но и на решения, которые принимались не в пользу конкурентов
Мы этим заниматься не будем, да и вам не советуем — пустое это дело. Судьи ошибаются везде и всегда. Доказать их предвзятость практически невозможно. Справедливости ради стоит отметить, что в прошедшем сезоне арбитры ошибались еще и не в пользу
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