Немец с казахстанскими корнями может перейти в московский «Спартак»

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22-летний футболист имеет немецко-казахстанское гражданство, о чем он сам признавался в интервью казахстанским СМИ. В случае перехода в московский «Спартак», не исключена возможность получения им российского паспорта.



В прошедшем сезоне футболист провел за «Вердер» 27 игр, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.