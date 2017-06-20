Немец с казахстанскими корнями может перейти в московский «Спартак»
Действующий чемпион РФПЛ, московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника бременского «Вердера» Роберта Бауэра, который имеет казахстанские корни, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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22-летний футболист имеет
В прошедшем сезоне футболист провел за «Вердер» 27 игр, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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