Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30135117/
20 июня 2017, 18:10 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Немец с казахстанскими корнями может перейти в московский «Спартак»

Действующий чемпион РФПЛ, московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника бременского «Вердера» Роберта Бауэра, который имеет казахстанские корни, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Действующий чемпион <span class=error>РФПЛ</span> московский Спартак заинтересован в приобретении защитника бременского <span class=error>Вердера</span> Роберта <span class=error>Бауэра</span> который имеет казахстанские корни сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

22-летний футболист имеет немецко-казахстанское гражданство, о чем он сам признавался в интервью казахстанским СМИ. В случае перехода в московский «Спартак», не исключена возможность получения им российского паспорта.

В прошедшем сезоне футболист провел за «Вердер» 27 игр, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Вердер
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
19 июня

Как Головкин ответил Сондерсу на пресс-конференции в Лондоне

«Астана» подпишет участника ЕВРО-2016

«1:5 дома и 0:4 на выезде..... Без шансов». Обзор латвийских СМИ и мнения болельщиков о предстоящих матчах «Спартака» и «Астаны»