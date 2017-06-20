Портнягин продолжит карьеру в «Урале»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин переходит в «Урал». Дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет.
Портнягин подписал контракт с «Локомотивом» в конце августа прошлого года. 28-летний форвард в пяти матчах за «железнодорожников» забил один гол.
До перехода в «Локомотив» Портнягин выступал за «Рубин», «Томь», «Крылья Советов», «Нефтехимик» и «Спартак-Нальчик».
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