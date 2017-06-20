Портнягин продолжит карьеру в «Урале»

Портнягин подписал контракт с «Локомотивом» в конце августа прошлого года. 28-летний форвард в пяти матчах за «железнодорожников» забил один гол.

До перехода в «Локомотив» Портнягин выступал за «Рубин», «Томь», «Крылья Советов», «Нефтехимик» и «Спартак-Нальчик».