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20 июня 2017, 18:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Полузащитник «Локомотива» Фернандеш не получал предложения от «Фенербахче»

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитнику московского ФК «Локомотив» Мануэлу Фернандешу не поступало предложений по переходу в турецкий «Фенербахче». Об этом корреспонденту ТАСС по телефону рассказал агент игрока Пауло Барбоза.

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Ранее турецкое издание Milliyet сообщило о том, что «Фенербахче» заинтересован в трансфере 31-летнего Фернандеша. По информации издания, игрок является приоритетной целью для главного тренера турецкой команды Айкута Коджамана в летнее трансферное окно.

«Официально руководство клуба “Фенербахче” по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок “Локомотива”. Повторюсь, ни от “Фенербахче”, ни от какого- либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим», — сказал Барбоза.

Фернандеш перешел в «Локомотив» из турецкого «Бешикташа» летом 2014 года как свободный агент. За три сезона игрок провел в составе московской команды 54 матча во всех турнирах, забив 14 голов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €3,5 млн.

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