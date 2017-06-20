Полузащитник «Локомотива» Фернандеш не получал предложения от «Фенербахче»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило о том, что «Фенербахче» заинтересован в трансфере 31-летнего Фернандеша. По информации издания, игрок является приоритетной целью для главного тренера турецкой команды Айкута Коджамана в летнее трансферное окно.

«Официально руководство клуба “Фенербахче” по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок “Локомотива”. Повторюсь, ни от “Фенербахче”, ни от какого- либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим», — сказал Барбоза.

Фернандеш перешел в «Локомотив» из турецкого «Бешикташа» летом 2014 года как свободный агент. За три сезона игрок провел в составе московской команды 54 матча во всех турнирах, забив 14 голов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €3,5 млн.