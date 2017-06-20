«Рубин»: первая победа Бердыева
Казанский клуб завершил первый австрийский сбор контрольным матчем против словацкого «Целе».
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РУБИН — ЦЕЛЕ — 2:0 (1:0)
Голы: Гекдениз, 2 (1:0). Сорокин, 51 (2:0).
«Рубин» (Казань): Рыжиков (Фильцов, 46), Кузьмин (Бурлак, 46. Кобахидзе, 71), Серхио Санчес (Устинов, 46), Гранат (Бауэр, 46), Самбрано (Кверквелия, 46), Набиуллин (Сорокин, 46), Гекдениз (Сонг, 46), Оздоев (Цакташ, 46), М`Вила (Ахметов, 46), Жонатас (Лестьенн, 46. Махатадзе, 66), Рочина (Жемалетдинов, 46).
Наказания: Кузьмин, 30 (предупреждение).
Столицу Татарстана только в понедельник покинул Криштиану Роналду, в этот же отель заехали чемпионы мира во главе с главным тренером Йоахимом Левом, однако главное внимание казанских болельщиков было приковано к Австрии, где Курбан Бердыев провел свой первый спарринг в
СХЕМА: 5−3−2
Игра против словацкого середняка «Целе» не стала яркой, встречу сопровождали привычные для контрольных встреч вещи: волнение, скованность, жара, последствия нагрузок.
Тем не менее, было очень любопытно, какой состав выставит «Рубин». Тем более, Бердыев с первой минуты после возвращения в Казань четко определил рамки: никакой открытости
В итоге «Рубин» применил расстановку 5−3−2, где тройку центральных защитников составляли Санчес, Самбрано и новичок Гранат. Слева всю бровку закрывал Набиуллин, а справа Олег Кузьмин, который пока не продлил контракт. В центре поля матч со словаками начало сочетание М'Вила, Рочина, Оздоев, а пару форвардов составили Жонатас и нестареющий Гекдениз. Символично, что именно турок открыл счет уже на 2-й минуте: ветеран пошел в прессинг на защитника и, обокрав его, мягко перебросил мяч через вратаря.
Казанцы не бросились добивать соперника, а в классическом бердыевском стиле отдали мяч сопернику и проводили контратаки. Нередко они получались, но и Рыжиков в одном эпизоде спас свои ворота. В целом казанцы выглядели заметно сильнее и как только взвинчивали темп, то сразу создавали остроту. По первому матчу нельзя делать серьезные выводы, но было заметно, что Рочина, который прежде исполнял функции классической «десятки», у Бердыева располагается заметно глубже и вместе со всеми отрабатывает в обороне.
ТРАВМА ЛЕСТЬЕННА
Сразу после перерыва казанцы сделали 11 замен. Прилично выглядел Сонг, начинавший большинство атак и связывавший защиту с нападением. Хорошо смотрелись Бауэр, Устинов, Ахметов и Лестьенн. Только вот отыграв 20 минут, бельгийский форвард захромал и попросил замену.
Во втором тайме «Рубин» выглядел креативнее и ярче, но менее дисциплинированно, что порой приводило к грубым ляпами на своей половине, которыми соперник, впрочем, так и не смог воспользоваться. А когда молодой защитник Сорокин забил после подачи Цакташа со стандарта, то сомнений в исходе не осталось. Отметим, что в спарринге не принимал участия Дядюн — у возвращенного в основу нападающего повреждение.
Сейчас команда получила несколько выходных, а 25 июня начнется второй сбор, который вновь пройдет в Австрии.