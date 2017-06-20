«Рубин»: первая победа Бердыева

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РУБИН — ЦЕЛЕ — 2:0 (1:0)

Голы: Гекдениз, 2 (1:0). Сорокин, 51 (2:0).

«Рубин» (Казань): Рыжиков (Фильцов, 46), Кузьмин (Бурлак, 46. Кобахидзе, 71), Серхио Санчес (Устинов, 46), Гранат (Бауэр, 46), Самбрано (Кверквелия, 46), Набиуллин (Сорокин, 46), Гекдениз (Сонг, 46), Оздоев (Цакташ, 46), М`Вила (Ахметов, 46), Жонатас (Лестьенн, 46. Махатадзе, 66), Рочина (Жемалетдинов, 46).

Наказания: Кузьмин, 30 (предупреждение).

Столицу Татарстана только в понедельник покинул Криштиану Роналду, в этот же отель заехали чемпионы мира во главе с главным тренером Йоахимом Левом, однако главное внимание казанских болельщиков было приковано к Австрии, где Курбан Бердыев провел свой первый спарринг в старой-новой команде.

СХЕМА: 5−3−2

Игра против словацкого середняка «Целе» не стала яркой, встречу сопровождали привычные для контрольных встреч вещи: волнение, скованность, жара, последствия нагрузок.

Тем не менее, было очень любопытно, какой состав выставит «Рубин». Тем более, Бердыев с первой минуты после возвращения в Казань четко определил рамки: никакой открытости а-ля Хави Грасия. Тренер не взял на сбор ни одного журналиста и даже клубное телевидение приехало в Австрию только на восьмой день. Похоже, в первую неделю сборов команда — помимо мощной силовой работы — оттачивала тактику. Судя по редким фотографиям на официальном сайте становилось понятно, что Бердыев часто собирал игроков вокруг планшета, где двигал фишки. Наверняка водил футболистов за руку по полю, как делал всегда и везде.

В итоге «Рубин» применил расстановку 5−3−2, где тройку центральных защитников составляли Санчес, Самбрано и новичок Гранат. Слева всю бровку закрывал Набиуллин, а справа Олег Кузьмин, который пока не продлил контракт. В центре поля матч со словаками начало сочетание М'Вила, Рочина, Оздоев, а пару форвардов составили Жонатас и нестареющий Гекдениз. Символично, что именно турок открыл счет уже на 2-й минуте: ветеран пошел в прессинг на защитника и, обокрав его, мягко перебросил мяч через вратаря.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Крутой гол <a href="https://twitter.com/GokdenizK61">@GokdenizK61</a>?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5?src=hash">#РубинЦеле</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCRK?src=hash">#FCRK</a> <a href="https://t.co/MBtu32DiBT">pic.twitter.com/MBtu32DiBT</a></p>— «Рубин» Казань (@fcrk) <a href="https://twitter.com/fcrk/status/877137468721692672">June 20, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Казанцы не бросились добивать соперника, а в классическом бердыевском стиле отдали мяч сопернику и проводили контратаки. Нередко они получались, но и Рыжиков в одном эпизоде спас свои ворота. В целом казанцы выглядели заметно сильнее и как только взвинчивали темп, то сразу создавали остроту. По первому матчу нельзя делать серьезные выводы, но было заметно, что Рочина, который прежде исполнял функции классической «десятки», у Бердыева располагается заметно глубже и вместе со всеми отрабатывает в обороне.

ТРАВМА ЛЕСТЬЕННА

Сразу после перерыва казанцы сделали 11 замен. Прилично выглядел Сонг, начинавший большинство атак и связывавший защиту с нападением. Хорошо смотрелись Бауэр, Устинов, Ахметов и Лестьенн. Только вот отыграв 20 минут, бельгийский форвард захромал и попросил замену.

Во втором тайме «Рубин» выглядел креативнее и ярче, но менее дисциплинированно, что порой приводило к грубым ляпами на своей половине, которыми соперник, впрочем, так и не смог воспользоваться. А когда молодой защитник Сорокин забил после подачи Цакташа со стандарта, то сомнений в исходе не осталось. Отметим, что в спарринге не принимал участия Дядюн — у возвращенного в основу нападающего повреждение.

Сейчас команда получила несколько выходных, а 25 июня начнется второй сбор, который вновь пройдет в Австрии.