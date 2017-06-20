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20 июня 2017, 16:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Московское «Динамо» подписало контракт с футболистом Соу

ТАСС, 20 июня. Московский футбольный клуб «Динамо» заключил контракт с полузащитником Самба Соу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

О подробностях соглашения с 28-летним малийцем не сообщается.

«Динамо» — великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев, — сказал Соу. — Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате.

«Я отправляюсь в Россию с большим желанием помочь “Динамо” достичь поставленных целей, — добавил полузащитник. — Мне очень хочется проявить себя. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач, это и есть моя цель».

Ранее Соу выступал за турецкие «Кайсериспор» и «Карабюкспор», а также французский «Ланс». В составе сборной Мали он провел 29 матчей и забил два мяча.

Динамо М
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