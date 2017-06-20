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20 июня 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сарсания: Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.

Спортивный директор Зенита Константин <span class=error>Сарсания</span> прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Ростова Дмитрия Полоза. Увеличить
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«Полоз? Впервые об этом слышу (смеётся). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли ещё россияне? Посмотрим», — цитирует Сарсанию ФАН.

Контракт 25-летнего Дмитрия Полоза с «Ростовом» действует до 30 июня 2019 года. В ходе летнего межсезонья «Зенит» подписал контракты с экс-игроками «Ростова» Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.

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