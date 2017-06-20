Сарсания: Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.
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«Полоз? Впервые об этом слышу (смеётся). Можно еще
Контракт 25-летнего Дмитрия Полоза с «Ростовом» действует до 30 июня 2019 года. В ходе летнего межсезонья «Зенит» подписал контракты с
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