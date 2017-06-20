Сарсания: Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу

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«Полоз? Впервые об этом слышу (смеётся). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли ещё россияне? Посмотрим», — цитирует Сарсанию ФАН.