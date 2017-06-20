«Армейцы». Алексей и Василий Березуцкий — главные старожилы ЦСКА. Первый пополнил состав «армейцев» в далеком 2001-м году, второй пришел спустя полгода. Больше в РФПЛ нет действующих игроков, защищающих цвета одного и того же клуба на протяжении столь длительного промежутка времени. «Службе» в ЦСКА Василий и Алексей посвятили полжизни и на двоих провели в красно-синей футболке 816 матчей.



Бизнес. Помимо успехов в футболе братья неплохо освоились и в сфере бизнеса. Березуцкие являются владельцами компании «Премьер футбол групп», которая занимается оптовой торговлей спортивными товарами (в доле с вратарем сборной России Владимиром Габуловым). Также Алексей и Василий — соучредители «Национальной юридической службы». Специализация этой компании — деятельность в области права, управление финансовыми группами, оптовая торговля, предоставление финансовых услуг, консультирование и рекламная деятельность.

Водное поло. Когда Леша и Вася были маленькими, их папа некоторое время выбирал — в какую секцию их отдать. С футболом конкурировало водное поле. Но «ножной мяч» в итоге перевесил.



Газзаев. Именно этому тренеру братья должны быть в первую очередь обязаны тем, что стали большими футболистами. Газзаев обратил внимание на ребят, когда был тренером молодежной сборной в 2001-м году. А потом при его содействии братья оказались в ЦСКА — сначала Алексей, а потом Василий.



Деревянные. Братьев на заре карьеры часто ругали за неуклюжесть при обращении с мячом. Но они не только не сломались под напором критики, но и достигли выдающихся результатов, долгое время цементируя защиту в ЦСКА и сборной России.

Евро. В финальной части триумфального для сборной России Евро-2008 Василий Березуцкий провел два матча, а Алексей — ни одного. Зато последний участвовал в чемпионате Европы-2012. А Василий пропустил его из-за травмы.



Железные нервы. Василий Березуцкий несколько раз был в числе футболистов, бивших в составе ЦСКА послематчевые пенальти. Что характерно, ни разу не промазал, исполняя свои удары на редкость точно и уверенно — на зависть некоторым нападающим.



Золото. Березуцкие шесть раз выигрывали золото чемпионатов России — в 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 и 2016 годах.

Игнатьев. Первым тренером, который привлек Березуцких к тренировкам со взрослой командой, был Борис Игнатьев (в «Торпедо-ЗИЛ»).



Кубок УЕФА. Алексей Березуцкий сравнял счет в лиссабонском финале 2005 года. После этого «армейцы» перехватили инициативу и добили своего соперника — «Спортинг». Таким образом был завоеван первый в российской истории еврокубок.



Лучшие половины. Алексей Березуцкий женился на несколько лет раньше брата, в 2005 году. Со своей спутницей Джамилей он был знаком со школы. По специальности она экономист со специализацией в международной торговле. Супруга Василия Ольга тоже связана со спортом. В детстве она занималась художественной гимнастикой, затем — синхронным плаванием, причём в этой дисциплине стала чемпионкой России. Выступала в балете «Тодес», стала финалисткой шоу MTV «Звезда танцпола». А после этого оказалась в группе «Винтаж».

Мальдини. Этот итальянский защитник был кумиром Алексея Березуцкого, когда тот был маленьким.



Нос. На первых порах отличать Березуцких друг от друга было непросто. Но после перелома носа у Василия (его сломали в матче с «Факелом») это стало делать гораздо легче. Есть и другие отличия, например, Алексей чуть выше брата.

Обиды. Братья нередко ругались между собой. Но до серьезных обид дело обычно не доходит. «Мы с Лёшей можем крепко повздорить на тренировке, — подтвердил Василий. — В свое время даже Валерий Георгиевич отходил в сторону: “Сами разбирайтесь, это ваши проблемы”. Покричали, проехали и дальше пошли. Мы же не девочки, чтобы обижаться друг на друга».

Полчаса. Именно на столько раньше родился Василий Березуцкий, что дает ему право считаться номинально старшим братом в этом тандеме.



Разведка. «Я бы с братом пошел в разведку», — заявил Василий Березуцкий обозревателю «Чемпионата» Олегу Лысенко, когда составлял рейтинг «самых-самых» в ЦСКА. Брата он назвал самым надежным. И при этом безбашенным.

Смена. В этой московской школе братья учились в футболу. Оба занимались там до 1997 года.



Торпедо-ЗИЛ. В 15 лет Березуцкие были близки к уходу из футбольной секции, так как не видели перспектив после вылета «Смены» из высшего дивизиона первенства СДЮШОР. Они даже всерьёз заинтересовались баскетболом. Но в итоге по приглашению Владимира Кобзева попали в школу «Торпедо-ЗИЛ». В этой команде оба дебютировали и на взрослом уровне.

Учитель. Отец Березуцких был учителем физкультуры в школе. Это не приносило поблажек ребятам, наоборот — только доставляло лишние хлопоты. Как рассказал в одном из интервью Алексей, любая их провинность каралась незамедлительно, жестоко и с перебором эмоций.



Форвард. В детстве Василий Березуцкий начинал как нападающий, потом оттянулся в полузащиту и, наконец, в защиту. Алексей же с самого начала играл в обороне.



Хитрости. Близнецам всегда было удобно подменять друг друга в бытовых ситуациях — еще со школы. «Все в классе смеялись, когда мы менялись, — рассказал как-то Василий. — Ребята знали, только учительница не замечала. Поменяться правами, паспортами, возможность находиться в двух местах одновременно — несомненное преимущество».

ЦСКА. Думается, ни у кого нет сомнений, в каком клубе братья закончат свою игровую карьеру. Другой вопрос, когда именно это случится. Пока бутсы на гвоздь не повесил даже Сергей Игнашевич, который на три года старше близнецов.



Черноморец. Единственная команда в карьере Алексея Березуцкого, за которую не играл его брат Василий. За «моряков» защитник сыграл в 2001 году 14 матчей и даже забил один гол — в ворота «Ростсельмаша».