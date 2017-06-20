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20 июня 2017, 15:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» победил в первом матче после возвращения Бердыева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Рубин» со счетом 2:0 обыграл словенский «Целе» в товарищеском матче, который стал первым для команды после возвращения на пост наставника команды Курбана Бердыева. Товарищеский матч в рамках летнего тренировочного сбора прошел в словенском Целе.

В товарищеском матче казанский клуб победил словенский <span class=error>Целе</span> со счетом 2:0. Увеличить
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В составе казанского клуба голами отметились Гекдениз Карадениз (2-я минута) и Егор Сорокин (51).

9 июня Бердыев сменил испанского специалиста Хави Грасию на посту главного тренера «Рубина», во второй раз возглавив команду. Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год, дважды выигрывал с клубом чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.

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