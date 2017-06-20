«Рубин» победил в первом матче после возвращения Бердыева

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В составе казанского клуба голами отметились Гекдениз Карадениз (2-я минута) и Егор Сорокин (51).

9 июня Бердыев сменил испанского специалиста Хави Грасию на посту главного тренера «Рубина», во второй раз возглавив команду. Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год, дважды выигрывал с клубом чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.