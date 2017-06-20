«Спартак» продлил контракт с Зобниным на четыре года

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«Футбольный клуб “Спартак” и 23-летний хавбек Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение. Оно рассчитано на четыре года», — говорится в сообщении.