«Спартак» продлил контракт с Зобниным на четыре года
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» подписал с полузащитником Романом Зобниным новый четырехлетний контракт. Об этом сообщает
пресс-служба красно-белых.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Футбольный клуб “Спартак” и 23-летний хавбек Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение. Оно рассчитано на четыре года», — говорится в сообщении.
Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter