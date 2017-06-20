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20 июня 2017, 15:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» продлил контракт с Зобниным на четыре года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» подписал с полузащитником Романом Зобниным новый четырехлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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«Футбольный клуб “Спартак” и 23-летний хавбек Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение. Оно рассчитано на четыре года», — говорится в сообщении.

Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в разных турнирах 32 матча, забив два мяча. 23-летний полузащитник в начале июня получил травму в товарищеской игре сборной России с командой Венгрии. На восстановление Зобнину понадобится около полугода.

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