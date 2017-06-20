«Ахмат» объявил о трансфере бразильского полузащитника Раванелли
«Ахмат» подписал контракт сроком на 4 года с бразильским полузащитником Раванелли. Президент грозненского клуба Магомед Даудов прокомментировал трансфер футболиста:
«Футбольный клуб «Ахмат» подписал первый в своей новейшей истории контракт с футболистом! Таким образом, первым новичком клуба стал футболист молодёжной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос. Цвета нашего клуба, носящего имя национального лидера, Первого Президента ЧР, Героя России
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