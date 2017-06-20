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20 июня 2017, 14:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» объявил о трансфере бразильского полузащитника Раванелли

«Ахмат» подписал контракт сроком на 4 года с бразильским полузащитником Раванелли. Президент грозненского клуба Магомед Даудов прокомментировал трансфер футболиста:

«Футбольный клуб «Ахмат» подписал первый в своей новейшей истории контракт с футболистом! Таким образом, первым новичком клуба стал футболист молодёжной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос. Цвета нашего клуба, носящего имя национального лидера, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошёл медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии. Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде. В свои не полные 20 лет легионер провёл 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе «АХМАТ» и говорю ему: «Добро пожаловать», — сказал Даудов.

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