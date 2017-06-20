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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30131925/
20 июня 2017, 14:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Данни отказался от предложений российских клубов и хочет вернуться в Португалию

Бывший полузащитник «Зенита» Данни не будет продолжать карьеру в России.

Бывший полузащитник Зенита <span class=error>Данни</span> не будет продолжать карьеру в России. Увеличить
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По информации «Чемпионата», российские клубы делали футболисту предложения, стороны обговаривали конкретные условия, однако португалец отказался от этих вариантов, так как хочет вернуться на родину.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста. Переговоры с 33-летним хавбеком ведёт его родной клуб — «Маритиму».

В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги Данни принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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