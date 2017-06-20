Данни отказался от предложений российских клубов и хочет вернуться в Португалию
Бывший полузащитник «Зенита» Данни не будет продолжать карьеру в России.
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По информации «Чемпионата», российские клубы делали футболисту предложения, стороны обговаривали конкретные условия, однако португалец отказался от этих вариантов, так как хочет вернуться на родину.
Ранее стало известно, что московское «Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста. Переговоры с 33-летним хавбеком ведёт его родной клуб — «Маритиму».
В сезоне-2016/17 российской