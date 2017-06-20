Далер Кузяев: С Манчини очень интересно. Много работаем над тактикой, он все нам разжевывает
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от работы с Роберто Манчини, а также рассказал о конкуренции в петербургском клубе.
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— С Манчини очень интересно. Много работаем над тактикой, разжевывает нам все — показывает, нужно действовать при обороне, при атаках. Показывает, кто и где должен располагаться. Так что очень интересно.
— Такой упор на тактику вы встречали у своих предыдущих тренеров?
— У меня же мало тренеров было в
— Понятно, что «Терек» — это команда
— Да, я знал, на что шел. Конкуренция в «Зените» выше, и, возможно, мне как раз этого и не хватало.
— Получается, опять с Маурисио будете конкурировать за место в составе?
— Ну, не только с ним. Эрнани, Нобоа, Жулиано, Хави Гарсия… Цаллагов может сыграть в центре. Так что конкурентов очень много, — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».
Напомним, 14 июня «Зенит» объявил о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб. Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
С 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012−2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014−2017), за который провел 75 матчей.
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