Далер Кузяев: С Манчини очень интересно. Много работаем над тактикой, он все нам разжевывает

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— С Манчини очень интересно. Много работаем над тактикой, разжевывает нам все — показывает, нужно действовать при обороне, при атаках. Показывает, кто и где должен располагаться. Так что очень интересно.

— Такой упор на тактику вы встречали у своих предыдущих тренеров?

— У меня же мало тренеров было в Премьер-лиге — только Рашид Рахимов. У него тоже много тактических упражнений, беговой работы достаточно. Так что немного схоже их видение футбола.



— Понятно, что «Терек» — это команда премьер-лиги, но уровень конкуренции там, скажем так, пониже. Готовы к ней?

— Да, я знал, на что шел. Конкуренция в «Зените» выше, и, возможно, мне как раз этого и не хватало.

— Получается, опять с Маурисио будете конкурировать за место в составе?

— Ну, не только с ним. Эрнани, Нобоа, Жулиано, Хави Гарсия… Цаллагов может сыграть в центре. Так что конкурентов очень много, — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 14 июня «Зенит» объявил о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб. Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

С 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012−2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014−2017), за который провел 75 матчей.