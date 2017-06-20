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20 июня 2017, 14:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Форвард «Ростова» Полоз продолжит карьеру в «Зените»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз перейдёт в «Зенит». Об этом сообщает «БИЗНЕС-Online».

Нападающий Ростова Дмитрий Полоз перейдёт в Зенит. Увеличить
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Детали потенциальной сделки неизвестны. Напомним, что Дмитрий Полоз находится в расположении сборной России на Кубке конфедераций.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Рубина». В ходе летнего межсезонья «Зенит» подписал контракты с экс-игроками «Ростова» Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.

В прошлом сезоне Полоз провёл в чемпионате России 26 матчей, забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.

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