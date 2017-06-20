«Спартак» почти догнал «Зенит» по трансферной стоимости игроков
Сайт transfermarkt.de обновил данные. Самый дорогой состав в
премьер-лиге по-прежнему у «Зенита» — 97,7 млн евро. Однако вплотную к питерцам подошел «Спартак» — 96,9 млн.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отметим, что за полгода состав «Зенита» подешевел на 5,2 млн евро. В плюсе оказались только три футболиста: Лунев, Цаллагов и Жулиано. Тогда как состав «Спартака», напротив, подорожал на 8,7 млн. Сразу семь игроков
Третье место занимает ЦСКА — 82,8 млн евро. В пятерке также «Краснодар» (75,8) и «Локомотив» (56,2).
Самый дешевый состав у новичка
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter