«Спартак» почти догнал «Зенит» по трансферной стоимости игроков

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Отметим, что за полгода состав «Зенита» подешевел на 5,2 млн евро. В плюсе оказались только три футболиста: Лунев, Цаллагов и Жулиано. Тогда как состав «Спартака», напротив, подорожал на 8,7 млн. Сразу семь игроков красно-белых выросли в цене. А лучшую динамику показали Фернандо, Зобнин и Промес, подорожавшие на 2 млн.

Третье место занимает ЦСКА — 82,8 млн евро. В пятерке также «Краснодар» (75,8) и «Локомотив» (56,2).