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20 июня 2017, 13:53 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Наполи» проявляет интерес к Алексею Миранчуку

Как сообщает Corriere Dello Sport, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Corriere Dello Sport полузащитник московского Локомотива Алексей Миранчук может перебраться в чемпионат Италии. Увеличить
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Согласно источнику, к игроку сборной России проявляет интерес «Наполи», который отправил своих скаутов на Кубок конфедераций.

Отмечается, что помимо спортсмена из РФ, клуб из серии А будет просматривать защитников сборной Португалии Нельсона Семеду («Бенфика») и Рафаэла Геррейру («Боруссия» Д).

Источник уверяет, что скаут «Наполи» посетит матч сборных России и Португалии, который состоится завтра, 21 июня в Москве и стартует в 18.00 мск.

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