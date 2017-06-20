«Наполи» проявляет интерес к Алексею Миранчуку

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Согласно источнику, к игроку сборной России проявляет интерес «Наполи», который отправил своих скаутов на Кубок конфедераций.

Отмечается, что помимо спортсмена из РФ, клуб из серии А будет просматривать защитников сборной Португалии Нельсона Семеду («Бенфика») и Рафаэла Геррейру («Боруссия» Д).

Источник уверяет, что скаут «Наполи» посетит матч сборных России и Португалии, который состоится завтра, 21 июня в Москве и стартует в 18.00 мск.